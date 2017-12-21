بهگزارش خبرگزاری مهر بهنقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری گیلان، کمپین صادرات خردهفروشی محصولات صنایعدستی با شعار (آنلاین شوید، جهانی بفروشید) در گیلان فعال شد.
نشستهای کمپین تخصصی که توسعه صادرات از نوع خردهفروشی را بهعنوان هدف دنبال میکند با حمایت سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری، پست ایران و شرکت زودل (مجری کمپین) برگزار میشود و در تلاش است تا با تکیه بر تجربههای جهانی در استفاده از فضای مجازی، وارد رقابت برای فروش صنایعدستی در بازار جهانی شده و افزایش سهم فروش و صادرات محصولات این حوزه از گیلان را کسب کند.
در اولین جلسه این کمپین با حضور هنرمندان صنایع دستی گیلان برگزار شد، چگونگی فروش محصولات در بازارهای داخلی و بینالمللی با استفاده از ابزارهای نوین تجارت الکترونیک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
با هدف تسهیل فرآیند تجاریسازی صنایعدستی، کمپین صادرات صنایعدستی در استان گیلان امروز چهارشنبه ۲۹ آذر بهصورت رسمی فعال شد.
بهگزارش خبرگزاری مهر بهنقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری گیلان، کمپین صادرات خردهفروشی محصولات صنایعدستی با شعار (آنلاین شوید، جهانی بفروشید) در گیلان فعال شد.
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