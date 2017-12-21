به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی، مشاور مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درگفت وگو با شبکه خبری العالم خاطرنشان کرد: اقدام دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا، در اعلام بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی یک گام شیطانی بزرگی است که رییس جمهور آمریکا برداشته به طوری که این رژیم از آن تعبیر به «بالفور شماره ۲» کرده یعنی اهمیت این قضیه برای صهیونیست ها در حد اعلامیه بالفور است.

کشورهای اسلامی «بالفور۲» را تحمل نخواهند کرد

وی خاطرنشان کرد: آنها باید بدانند که دارند اشتباه ارزیابی می کنند در آن زمان یعنی سال ۱۹۱۷ بالفور وزیر خارجه انگلیس که آن اعلامیه را صادر کرد تا سرزمین فلسطین را به صهیونیست ها به یغما بدهد، شرایط جور دیگری بود. جنگ اول جهانی بود، مسلمانان تحت فشار بودند، عثمانی ها شکست خورده بودند و امکان این که در برابر چنین توطئه ای مقابله کنند، شرایط مثل امروز فراهم نبود.

بعضی دولت‌های خائن عرب مجبور به محکومیت اقدام ترامپ شدند

ولایتی افزود: امروز مسلمانان بیدارند و دلیلش هم این است که یک انتفاضه ای شروع شده و همه ایستاده اند. حتی بعضی از دولت های خائن عرب هم که بر نظرات صهیونیست ها و حمایت از طرح آمریکایی ها تکیه می کنند، نیز مجبور شدند در این شرایط بسیار حساس و مهم در کنار بقیه کشورها در اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی در ترکیه حاضر شوند و همه این اقدام را محکوم کنند. در حالی که وزیر خارجه عربستان سعودی قبلا موضعی موافق ترامپ گرفته بود اما دیدند به قدری شرایط سخت است که باهمه گستاخی هایی که در اعلام حمایت از طرح آمریکایی ها داشتند ناچار شدند که با بقیه مسلمانان و حکومت های اسلامی همکاری کنند.

وی گفت: آنها در ارزیابی خود که تصور می کردند می توانند کاری درحد "بالفور۲" انجام بدهند، اشتباه کردند و انشاالله آثار سوء این اقدام به خودشان باز خواهد گشت.

ولایتی خاطرنشان کرد: توقع نیست که همه دولت های مسلمان یک موضع مشابه بگیرند و همه مانند ایران با اقتدار به میدان بیایند و مقابل صهیونیست ها و حامیانشان بایستند. بسیاری از کشورهای اسلامی ملاحظه آمریکا را می کنند و تحت فشار آمریکا وغرب هستند و لذا باید بیانیه ای داده می شد که مورد اجماع قرار بگیرد و آن قدر تضعیفش کردند تا آنجا که مورد قبول همه قرار بگیرد.

وی گفت: از سازمان همکاری اسلامی بیش از این هم توقع نمی رود زیرا بعضی از کشورهای اسلامی هستند پنهان و آشکار با رژیم صهیونیستی رابطه دارند و لذا فقط نام اسلام را یدک می کشند والا آن طور که باید دل سوز فلسطین و فلسطینیان و نگران بیت المقدس به عنوان قبله اول مسلمین نیستند. کار اصلی را فلسطینی ها با انتفاضه خود می کنند و حمایتی که کشورهای پیشتاز مانند ایران در حمایت از فلسطین می کنند.

ایستادگی بیش از یک چهارم اعضای سازمان ملل در برابر اقدام ترامپ

ولایتی تصریح کرد: در عین حال همان بیانیه ضعیف سازمان همکاری اسلامی هم باز کاربرد خودش را دارد که بیش از یک چهارم کشورهای عضو سازمان ملل متحد که کشورهای اسلامی هستند، در مقابل این اقدام آمریکا ایستاده اند مضاف بر این که اروپایی ها هم از این اقدام رضایت ندارند و آنهایی که تجربه شان بیشتر است و مانند ترامپ تازه کار نیستند می دانند که این اقدم شعله ور کردن آتش بر انبار باروت است.

ایران با قدرت از انتفاضه فلسطین در برابر تصمیم ترامپ حمایت می کند

وی گفت: کشورهای اسلامی باید حمایت کنند از فلسطینیان به خصوص فلسطینی های مبارز مانند حماس و جنبش جهاد اسلامی، اینهایی که جهاد و مبارزه علیه صهیونیست ها در راس برنامه یشان قرار دارد و جمهوری اسلامی ایران با قوت از مبارزان فلسطینی، از انتفاضه و از حضور مردم در خیابان ها برای تظاهرات علیه تصمیم احمقانه ترامپ حمایت می کند و از مبارزات فلسطینی ها با هرنوعی که باشد، دفاع می کند.

ضربه بزرگ تری این بار به رژیم صهیونیستی زده خواهد شد

ولایتی افزود: همین خط مقاومت که نام مقاومت بر این خط گذاشته شده و شامل ایران، عراق، سوریه، لبنان و فلسطینی ها مانند حماس و جهاد اسلامی است، برای مقاومت در برابر صهیونیست ها و توسعه صهیونیسم است و قطعا پیروزی نهایی با مسلمانان خواهد بود و امید ما بسیار است که این بار انشاالله ضربه بزرگ تری به رژیم صهیونیستی زده شود.

انتفاضه سوم قوی از انتفاضه های دیگر محقق می شود

وی گفت: انشاالله انتفاضه سوم همان طور که اسماعیل هنیه و دیگران پیش بینی کردند صورت خواهد گرفت. انتفاضه دوم به خاطر این بود که شارون نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی بود، با چکمه وارد مسجدالاقصی شد که انتفاضه دوم رقم زد به طوری که صهیونیست ها به عجز آمدند بنابر این انشاالله این انتفاضه قوی تر از انتفاضه های دیگر خواهد بود.

کازینو داری که تجربه سیاسی ندارد

ولایتی تصریح کرد: همکاران ترامپ از جمله کوشنر (داماد وی) که یهودی است و بعضی دیگر از همکارانش از مسیحیان صهیونیست هستند که نقش مهمی در ترغیب ترامپ دارند. ترامپ تجریه سیاسی نداشته و تا به حال کازینوداری کرده و کاباره اداره کرده است و کار اجرایی و اداره کشور انجام نداده است لذا از خوب و بد سیاست ها به خصوص سیاست های بین المللی اطلاعی ندارد و نمی داند که یک حرفی که می زند و یا تصمیمی که می گیرد ممکن است عوارض سختی علیه خود آمریکا داشته باشد.

تبعات اقدام ترامپ، اروپا را وادار کرد خطش را از آمریکا جدا کند

وی گفت: قطعا موقعیت آمریکایی ها در غرب آسیا و شمال آفریقا با این تصمیمی که گرفته اند ضعیف تر خواهد شد و دچار مشکلات بیشتری خواهند شد. ترامپ فردی است که بدون تعقل کار می کند و بدون این که فکر کند که چه آثار وعوارض سویی ممکن است تصمیم گیری سیاسی اش داشته باشد، تصمیم می گیرد و بدون تردید عوارض این اقدام بیش از هرکس متوجه رژیم صهیونیستی وحامیانشان و در راس آن آمریکاست لذا می بینیم که اتحادیه اروپا هزینه اش را جدا می کند و خط خود را جدا و اعلام می کند که ما این طرح را قبول نداریم که بیت القمدس پایتخت رژیم صهیونیستی شود.

جهان اسلام در بهترین شرایط برای مقابله با صهیونیست ها

ولایتی افزود: کشورهای خط مقاومت یعنی آنهایی که در کار حمایت از فلسطین موثر هستند، صرف نظر از این که در منطقه چه اتفاقی می افتد به حمایت خودشان ادامه می دهند مضاف بر این که کشورهایی مثل ترکیه از کشور غیر عربی و قطر از کشور عربی هم به عنوان پرچمداران در همان صفی قرار گرفته اند که جمهوری اسلامی ایران، عراق، سوریه و لبنان قرار دارند و موقعیت جهان اسلام در حال حاضر در خصوص مقابله با توسعه طلبی صهیونیست ها و آمریکایی ها بهتر از هر زمان دیگری است و امیدواری ما خیلی بیشتر است که این کار ترامپ، شدت گرفتن مبارزه علیه صهیونیست ها را تعجیل کند و به پیش بیندازد.

رمز پیروزی حزب الله و فلسطینیان غزه بر رژیم صهیونیستی

وی خاطرنشان کرد، برای مبارزه اسلحه مهم است ولی از آن مهم تر اراده افراد برای مبارزه است. درجنگ ۳۳ روزه با این که حزب الله لبنان امکانات تسلیحاتی آن بسیار کمتر از اسراییل بود ولی حزب الله پیروز شد در جنگ ۸ روزه، ۲۲ روزه و ۵۱ روزه غزه در رابطه با اسراییلی ها، اهالی غزه پیروز شدند. غزه یک جای کوچکی است که حدود ۳۵۰ کیلومتر مربع وسعت آن است و یک باریکه ای است که مردم فقیری از فلسطینی ها در آنجا هستند که هیچ مایملکی ندارند بجز یک ایمان و اراده قوی که با همین ایمان و اراده قوی ۵۱ روز در مقابل هجوم اسراییلی ها ایستادند و عاقبت پیروز شدند بنابر این یک امر غریبی نیست که فلسطینی ها با وجود قلت اسلحه و امکانات در مقایسه با آنچه که اسراییلی ها دارند، پیروز شوند و ما امیدواریم که این بار با قدرت بالایی که فلسطینیان و حامیانشان یعنی خط مقاومت دارند پیروزی های بیشتری را درصحنه به دست بیاورند.

صحبت های هیلی واکنش به شکست متحدان آمریکا در جنگ یمن است

ولایتی در خصوص اظهارت نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل و متهم کردن ایران در تجهیز یمن به سلاح های موشکی گفت: اولین باری نیست که این خانم [نیکی هیلی] این مزخرفات را می‌گوید، کسی که سابقه دیپلماتیک درستی ندارد و حرف‌هایی می زند که حتی مورد اعتراض سایر نمایندگان و دیپلمات‌های آمریکا هم قرار می‌گیرد، او قطعه ای را در گوشه قرار داده و می‌گوید این موشک‌ها را ایران به یمن داده است! از کجا به این یقین رسیده است؟ این خانم تا به حال حرف بی حساب و سبک کم نزده است و این صحبت‌ها تنها برای این است که شکست متحدانشان را در این حملاتی بی‌رحمانه ای که علیه مردم یمن انجام داده‌اند توجیه بکند ولی آنها مطمئن باشند پیروز نهایی این جنگ مردم یمن هستند.

ولایتی تصریح کرد: دو ضربه بزرگ به آمریکا و سعودی‌ها وارد شده است اول آنکه آنها اعتراف کردند که موشکی که یمنی‌ها زده‌اند به فرودگاه ریاض خورده است دوم آنکه «علی عبدالله صالح» که ذخیره آنها در یمن بود برای آنکه کشته شد، سعودی‌ها در این جنگ شکست خوردند، وزیر خارجه انگلیس که به منطقه سفر کرده بود پس از بازگشت به کشورش در پارلمان انگلیس صراحتاً گفت مسئله یمن راه حل نظامی ندارد و ایران در حل این مسئله باید مشارکت فعال داشته باشد.

ولایتی افزوذ: یکی از نمایندگان مجلس عوام انگلیس گفته است که ما مردمان یمن را با گرسنگی محاصره کردیم و به آنها فشار آوردیم و این یعنی غربی ها از کار ضد بشری که انجام داده اند به واسطه افکار عمومی تحت فشار هستند و روی به راه حل سیاسی آورده اند البته آنها تا زمانی که به این نتیجه نرسند که با راه حل نظامی نمی توان کشوری را مورد فشار آورد هرگز به سمت راه حل دیپلماتیک نمی روند.

ایران به یمن موشک نداده است و این کشور نیازی به سلاح هم ندارد

ولایتی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران هیچ موشکی به یمن نداده است، یمنی‌ها در زمان علی عبدالله صالح و منصورهادی و حتی قبل‌تر توسط اردوگاه‌های شرق عمدتاً تسلیح می‌شدند، ما از این نگران نیستیم که مردم دنیا بدانند جمهوری اسلامی ایران سلاح به عراق، سوریه و یا لبنان داده است به آنها سلاح داده‌ایم تا در مقابل داعش و تروریست ایستادگی کنند، به یمن کمک‌های انسانی و حمایت‌های سیاسی می‌کنیم ولی موشک را ایران به آنها نداده است و یمنی ها نیازی به آن ندارند چرا که با امکاناتی که در اختیار دارند توانسته اند در مقابل سعودی‌ها ایستادگی کنند و با همین امکانات پیروز خواهند شد.

یمن ۹۰ میلیون قبضه اسلحه دارد

وی افزود: یمنی‌ها به واسطه جنگ‌های متعدد و خرید و غنیمت اسلحه‌های سبک و سنگین از نیروهای هادی نیازی به اسلحه ندارند در یمن ۹۰ میلیون قبضه اسلحه هست یعنی به ازای هر نفرسه اسلحه دارند، این کشور نیاز به یک عزم جدی برای مقابله با دشمن نیاز دارند که نیروهای حوثی آن را دارند، آنها توطئه امارات را خنثی کردند و عبدالله صالح را از میدان به در کردند و پیروزی آنها قریب‌الوقوع است.

یمن برای عربستان سعودی به ویتنام تبدیل شده است

مشاور مقام معظم رهبری در ادامه تصریح کرد: عربستان تا حدی می‌تواند این جنگ [جنگ یمن] را ادامه دهد، امروز یمن تبدیل شده است به ویتنامِ عربستان سعودی، همان‌طور که آمریکایی‌ها با تمام قوای خود در ویتنام شکست خوردند و سرشکسته از آسیای جنوب شرقی عقب نشستند عربستان سعودی هم که عددی نیست و آمریکا از آنها حمایت می‌کند، امروز عربستان دچار مشکلات عدیده ای است، کسری بودجه دارد به طوری که شاهزاده‌هایش را گروگان گرفته‌اند و از آنها باج می گیرند، نه عربستان قوی‌تر از آمریکایی‌هاست و نه به یمنی ها ضعیفت از ویتنامی‌ها و قطعاً یمنی‌ها در این جنگ پیروز خواهند شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفت: چراغ راهنمای غربی ها در منطقه انگلیسی ها هستند، انگلیس ها سابقه حضور طولانی در منطقه دارند آنها نگران هستند که مسئله یمن به سایر کشورهای منطقه گسترش پیدا کند از جمله عمان و لذا پیش افتادند و در تقابل با سیاست سعودی ها کار می کنند.

ایران هر طور که تشخیص دهد در رابطه با ساخت موشک عمل خواهد کرد

ولایتی با اشاره به درخواست غرب برای مذاکرات مجدد برسر سامانه های موشکی ایران گفت: ایران به هیچ وجه زیر بار این کار نخواهد رفت و هر چقدر هم که اصرار کنند ایران منافع ملی و استراتژی خود در دفاع از خویش را در بازار مکاره سیاسی دنیا به حراج نمی گذارد و بدون تردید این سخنان به جایی نخواهد رسید و ما هم از کشورها می خواهیم که بخت خود را در اینجا آزمایش نکنند زیرا حتما شکست خواهند خورد و نظام جمهوری اسلامی ایران هر طور که تشخیص دهد در رابطه با ساخت موشک ، چه برد موشک ، چه کیفت موشکهای موشک های معمول ، موشک های غیر هسته ایی ، تردید نمی کند که این موشک ها را توسعه دهد و این که بتواند از خودش دفاع کند اینها اثر بازدارندگی دارد.

وی افزود: ما ابتدا به ساکن به هیچ کشوری حمله نمی کنیم ولی در مقابل تهدید دیگران باید امکاناتی داشته باشیم که خاصیت بازدارندگی داشته باشد و مانع از این شود که دیگران به خاک ما طمع کنند؛ در منطقه ای که تا این حد آشفته و بهم ریخته است و به هر گوشه ایی از آن که نگاه می کنید می بینید که ناامنی است یا تروریستها حضور دارند یا کشوری در امور کشوری دیگر دخالت می کند ایران به عنوان یک جزیره امن در منطقه حضور دارد و لنگر امنیت منطقه است.

مشاور مقام معظم رهبری افزود: یک طرف ما افغانستان است ، طرف دیگر عراق یک طرف دیگر آسیای مرکزی و قفقاز است و طرف دیگر خلیج فارس هر جا را که نگاه می کنید یا نطفه ی آشوب یا آشوب هست، تروسیت ها در افغانستان هرچه دلشان می خواهد می کنند در عراق با اینکه دولت عراق به حمدالله بر داعش پیروز شد و دولت سوریه هم بر داعش پیروز شد، درست است که این آدمها زمین ندارند اما خودشان که هستند؛ پنهان می شوند و امنیت مردم را به مخاطره می اندازند.

ولایتی تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور بزرگ و حافظ امنیت منطقه که حرف اول را در منطقه به لحاظ اقتدارمی زند، هیچگاه اقتدار خود را با هیچ چیز معامله نخواهد کرد و تحت این فشار های تبلیغاتی هم قرار نمی گیرد، هر کس که می خواهد با ایران رابطه داشته باشد باید این خط قرمزها را رعایت کند.

آمریکا در حال تلاش برای ایجاد داعشی جدید در سوریه است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال شبکه العالم که حضور مستشاری ایران در عراق و سوریه تا چه زمانی ادامه پیدا می کند گفت: تا زمانی که دولت و ملت سوریه نیاز به کمک داشته باشند ما به کمک و حضورمان ادامه می دهیم؛ کمک و حضور ما به دولت سوریه بنا به درخواست دولت سوریه بوده و تا زمانی که نیاز داشته باشند خواهیم بود. در حال حاضر هم اگر حضور جدی ایران در سوریه نباشد، از چند طرف سوریه در معرض تهدید است. آمریکایی‌ها نیروهایشان را بدون اجازه دولت سوریه در شرق فرات در منطقه رقه متمرکز شدند ۱۵ پایگاه نظامی درست کردند و می خواهند تعداد نیروهایشان را به ۱۰۰۰۰ نفر برسانند و از طرف دیگر در ادلب بقیة السیف النصره هستند پس بنابراین هم در شمال شرقی و هم درشمال غربی سوریه هنوز خطر وجود دارد و اگر نیروهای ایرانی، خط مقاومت، حزب الله ، فاطمیون ، زینبیون ، حیدریون در کنار ارتش و مردم سوریه نباشند دوباره همه چیز بر می گردند . الان امریکایی‌ها در حال تشیکل مجموعه ای هستند که همان داعشی های سابق هستند ولی تحت عنوان ارتش آزاد سوریه.

نه قوانین بین المللی و نه دولت سوریه، اجازه حضور آمریکا در این کشور را نمی دهد

وی افزود: آمریکایی‌ها چه حقی به خودشان می دهند که در سوریه باشند؟ چه کسی این حق را به آنها داده است؟ نه اجازه ی مصوبه شورای امنیت سازمان ملل و نه اجازه دولت قانونی سوریه را دارد؛ هر جا که دلشان می خواهد می روند خوب اگر اینطور است ما هم در کنار ملت و دولت سوریه در مقابل آمریکایی‌ها و عواملشان چه در سوریه و چه در عراق و چه در لبنان ایستاده ایم و تا زمانی که نیاز باشد حضور داریم و بدون تردید، امنیت ملی و منطقه ای ما اقتضا می کند که مانع از حضور بیگانگان و رأسشان آمریکا در منطقه باشیم.

با گفتن اینکه داعش تمام شده است، داعش تمام نمی شود

ولایتی درخصوص پایان کار داعش و خروج نیروهای روسی از منطقه به العالم گفت: آنها می گویند داعش به صورت نیروهای منظم تمام شده است، ولی آدم‌های داعش که از بین نرفته اند. روسیه خودش می داند می‌خواهد در آنجا باشد یا نباشد ولی با گفتن اینکه داعش تمام شده است، داعش تمام نمی شود و حضور دارد منتها شهرهایی که داعش در آنها حضور داشت از آنها گرفته و محل استقراری ندارند و پراکنده شده‌اند؛ آنها آدمهای بی مغزی که تحت تاثیر آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها و عربستان سعودی هستند.

وی تاکید کرد: داعش هنوز هست عده ایی از آنها در افغانستان هستند و حتما روسیه هم نگران است که داعش در آسیای مرکزی نفوذ کند فلذا مصلحت روس ها هم در این است که در منطقه حضور فعال داشته باشد.