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۳۰ آذر ۱۳۹۶، ۸:۲۲

پیام نماینده ولی فقیه در همدان به مناسبت شهادت «علی خوش‌لفظ»

پیام نماینده ولی فقیه در همدان به مناسبت شهادت «علی خوش‌لفظ»

همدان - نماینده ولی فقیه در استان همدان به مناسبت شهادت جانباز سرافراز «علی خوش‌لفظ»پیام تسلیت و تبریک صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ولی فقیه در استان همدان به مناسبت شهادت جانباز سرافراز «علی خوش‌لفظ» پیام تسلیت و تبریک صادر کرد.

در پیام آیت‌الله غیاث‌الدین طه محمدی آمده است: رزمنده و جانباز عزیز، آقای علی خوش‌لفظ که به حق از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی شهید زنده لقب یافته بود و «بسیجی شهید متوسلیان»، بزرگمرد عرصه جهاد در دفاع مقدس هشت ساله و دفاع جانانه از انقلاب اسلامی و جانباز سرافرازی که به فرموده رهبر انقلاب «راه رفتن او نیز مبارزه بود» به لقاءالله پیوست.

شهادت این جانباز گرانقدر را به محضر حضرت ولیعصر (عج)، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای(مدظله العالی)، خانواده محترمش، رزمندگان و بسیجیان و سپاهیان و عموم مردم شریف و ایثارگر دارالمجاهدین همدان و تمامی رهروان راه عاشورایی جهاد و شهادت تبریک و تسلیت عرض کرده و از خداوند متعال علو درجات برای ایشان و تمامی شهدای انقلاب اسلامی را مسئلت می‌نمایم.

کد مطلب 4178551

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