البرز قطب عکاسی هنری کشور

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید فلاح لاله‌زاری، مدیرعامل بنیاد بین‌المللی فرهنگی و هنری امام رضا(ع)، در آیین اختتامیه این جشنواره، با اشاره به مشارکت گسترده هنرمندان در چهاردهمین جشنواره دوسالانه عکس رضوی گفت: البرز ظرفیت‌های درخشانی در حوزه عکاسی دارد و فعالیت تشکل‌ها و مجموعه‌های هنری، جایگاه این استان را در عکاسی هنری کشور تقویت کرده است.

وی، مشارکت هنرمندان را مهم‌ترین عنصر موفقیت رویدادهای فرهنگی دانست و اظهار کرد: حضور پرشور عکاسان در این دوره نشان داد جامعه هنری همچنان با انگیزه در رویدادهای فرهنگی و هنری حضور دارد.

وی با قدردانی از تلاش مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز و معاون هنری و سینمایی این اداره‌کل افزود: برنامه‌ریزی و پیگیری مجموعه فرهنگی استان طی بیش از یک سال، نقش مهمی در برگزاری این رویداد داشت.

مدیرعامل بنیاد بین‌المللی فرهنگی و هنری امام رضا(ع) با اشاره به گستره مشارکت در این دوره بیان کرد: دوسالانه عکس رضوی از نظر جذب هنرمندان در سطح ملی کم‌نظیر بود و می‌تواند تجربه‌ای موفق برای برگزاری رویدادهای مشابه در استان‌ها باشد.

فلاح لاله‌زاری همچنین با اشاره به آثار تولیدشده با محوریت امام رضا(ع) و بخش ویژه «رهبر شهید» گفت: ارزش معنوی تلاش هنرمندانی که برای خلق این آثار گام برداشتند، فراتر از جوایز و تقدیرهای رسمی است.

وی در پایان بر تداوم حمایت بنیاد بین‌المللی امام رضا(ع) از فعالیت‌های هنری رضوی تأکید کرد و از هنرمندان، داوران و دست‌اندرکاران جشنواره قدردانی کرد.