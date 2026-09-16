به گزارش خبرنگار مهر، حسن قمری شامگاه چهارشنبه در نخستین رویداد بلاگری ایرانیوم استان مرکزی اظهار کرد:حضور فعالان فضای مجازی در جمعهایی که نسبت به مسائل شهر، جامعه و مردم خود دغدغه دارند، ارزشمند است و افرادی که با علاقه و مسئولیتپذیری در این عرصه فعالیت میکنند، به عنوان کنشگران اجتماعی نقش قابل توجهی دارند.
وی افزود: فعالان فضای مجازی تنها تولیدکننده محتوا نیستند، بلکه به دلیل گستردگی جامعه مخاطبان خود، میتوانند بر افکار عمومی اثر بگذارند و ظرفیتهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مناطق مختلف را معرفی کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی با اشاره به نقش رسانهها در شکلدهی به تصویر ذهنی جامعه، تصریح کرد: در خاطرات یکی از مسئولان ارشد دیپلماتیک یک کشور خارجی آمده است که تصویری که پیش از نخستین سفر خود به ایران در ذهن داشته، تفاوت زیادی با واقعیت جامعه ایران داشته است؛ موضوعی که نشان میدهد رسانهها تا چه اندازه میتوانند بر برداشت و قضاوت افکار عمومی اثرگذار باشند.
قمری ادامه داد: اکنون فعالان فضای مجازی استان مرکزی نیز میتوانند با روایت ظرفیتهای واقعی استان، مانع شکلگیری تصویری ناقص و محدود از اراک و دیگر مناطق استان در فضای عمومی شوند.
وی با بیان اینکه استان مرکزی از ظرفیتهای متنوع فرهنگی، علمی، صنعتی، تاریخی و اجتماعی برخوردار است، گفت: انتظار میرود فعالان فضای مجازی در کنار طرح مسائل و مشکلات، توانمندیهای این استان و چهرههای برجسته فرهنگی، علمی و اجتماعی آن را نیز به مخاطبان خود معرفی کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی اظهار کرد: این استان به عنوان سرزمین فرهیختگان شناخته میشود و شخصیتهای برجستهای در حوزههای مختلف از این منطقه برخاستهاند بنابراین معرفی این سرمایههای انسانی و فرهنگی میتواند در ارتقای جایگاه این استان در سطح ملی مؤثر باشد.
قمری افزود : مدیران اجرایی به دنبال تعیین چارچوب برای محتوای تولیدی فعالان فضای مجازی نیستند و قرار نیست مشخص شود که این افراد چه محتوایی تولید یا در چه مسیری فعالیت کنند، بلکه موضوع اصلی، استفاده از دغدغهمندی آنان نسبت به شهر و استان محل زندگی در مسیر معرفی ظرفیتهای واقعی و تقویت هویت اجتماعی این استان است.
وی افزود: فعالان فضای مجازی با توجه به دامنه مخاطبان خود میتوانند نقش مؤثری در معرفی استان مرکزی داشته باشند و از این طریق در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی منطقه نیز سهیم شوند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت: وجود فعالانی که میلیونها مخاطب دارند، ظرفیت قابل توجهی برای معرفی فرهنگ، توانمندیها و ظرفیتهای این استان محسوب میشود.
قمری اظهار کرد: فعالان فضای مجازی میتوانند ضمن طرح نقدها و بیان دغدغههای اجتماعی، دستاوردها، ظرفیتهای مثبت، چهرههای فرهنگی و علمی و توانمندیهای مردم استان مرکزی را نیز به مخاطبان خود معرفی کنند.
وی ادامه داد: معرفی صحیح ظرفیتهای استان مرکزی میتواند شناخت عمومی نسبت به این منطقه را افزایش داده و زمینه مشارکت بیشتر مردم در مسیر توسعه این استان را فراهم کند.
حاج علی بیگی: فضای مجازی ظرفیت مناسبی برای تقویت گفتگوهای ملی است
فرماندار اراک نیز با تأکید بر اینکه فعالان فضای مجازی بازوان توانمند جامعه هستند، گفت: هر پست و مطلبی که منتشر میکنید، حامل آثار عینی و اجتماعی است بنابراین انتظار میرود قبل از انتشار، به تبعات آن بر وجدان عمومی جامعه توجه شود چرا که فضای مجازی بستر اصلی ارتباط با بدنه اجتماعی جامعه است.
عبدالرضا حاجعلیبیگی با بیان اینکه هدف باید ساختن کشوری پاسخگو به نیازهای همه فرزندان ایران باشد، تاکید کرد: فعالان این عرصه باید از قدرت نفوذ و گستره مخاطبان خود برای تقویت همبستگی ملی استفاده کنند.
وی تصریح کرد: انتشار یک محتوا در صفحهای با صدها هزار مخاطب، مسئولیت سنگینی به همراه دارد و ما باید از این ظرفیت عظیم برای معرفی پیشرفتهای استان و تقویت اعتماد عمومی بهره بگیریم.
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