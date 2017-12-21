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۳۰ آذر ۱۳۹۶، ۹:۳۲

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی نوشهر:

اطفای حریق جنگل جمند پس از سه روز ادامه دارد

اطفای حریق جنگل جمند پس از سه روز ادامه دارد

نوشهر - فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی نوشهر با بیان اینکه ۸۰ درصد درختان جنگل جمند خشک و توخالی است گفت: اطفای حریق با گذشت سه روز ادامه دارد.

سرهنگ مهدی عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آتش سوزی مجدد جنگل جمند اظهار داشت: یکی از معضلات ما در خاموش کردن درختان خشک است .که بدلیل خشک بودن ۸۰ درصد درختان جنگلی که قابلیت چوب دهی ندارند و شیب بسیار بالای منطقه امکان حمل آب وجود ندارد.

عسکری افزود: در حال حاضر ماموران منابع طبیعی با قطع درختان آسیب دیده و پاشیدن گِل روی درختان اقدام به خاموش کردن آتش می کنند.

وی با اشاره به اینکه سه شبانه روز است که ماموران منابع طبیعی در منطقه حریق حضور دارند ، افزود: تاکنون بیش از ۵۰ نیروی منابع طبیعی و جوامع محلی برای اطفاء حریق به منطقه اعزام شدند که امروز - پنج شنبه- ۱۰ نیروی دیگر به منطقه عریمت می شوند.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی نوشهر با اشاره به مشاهدات عینی وی از محل آتش سوزی افزود : سطح آتش سوزی یک هکتار است که بیشتر بحران ما وجود درختان لاپی ،توخالی و خشک است.

وی  ادامه داد: این نوع اتش سوزی به صورت لکه سوزی بوده که در هرفاصله حدود ۵۰۰ متری یک درخت خشک که با غلتیدن آتش از درختان دیگر دچار حریق می شود شرایط اطفاء را برای نیروها سخت کرده است.

سرهنگ عسکری عامل حریق را باحتمال زیاد انسانی دانست و از جوامع محلی برای یاری دادن به امر اطفاء حریق قدردانی کرد.

جنگل جمند در طرح جنگلداری ویسر کجور قرار دارد که تاکنون چندین بار دچار حریق شده است .

کد مطلب 4178593

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