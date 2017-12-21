ایده های برجسته دانش آموزان به سمت تجاری سازی سوق داده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس، اسماعیل تبادار در جلسه شورای آموزش و پرورش استان با تاکید بر اینکه توجه به نظام عام آموزش و پرورش باید در اولویت قرار گیرد، افزود: اگر متولیان امر آموزش و پرورش به تقویت پایه های آموزش عام بپردازند، تفکیک مدارس به تیزهوشان و غیر تیزهوشان به گستردگی امروز چندان معنا نخواهد داشت و نگرانی خانواده ها بابت شرایط بهتر تحصیلی نیز برطرف خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه توجه به استعداد های برتر همواره باید در دستور کار نظام آموزشی قرار داشته باشد، خاطر نشان کرد: آنچه درخور اهمیت است توجه به چگونگی یافتن این استعداد های برتر و در واقع ملاک های سنجش این دانش آموزان است.

استاندار فارس ادامه داد:براساس نظرات کارشناسان آموزش و پرورش استان در سال های گذشته رشد کمی مدارسی با عنوان استعداد های درخشان از رشد کیفی این مدارس سبقت گرفته و سبب رشد بیش از حد آن ها شده است.

تبادار با تاکید بر اهمیت در نظر گرفتن اصل عدالت در نظام آموزشی، گفت: امکان استفاده از مجتمع هایی که به عنوان مرکز پرورش و تحصیل استعدادهای برتر راه اندازی می شود، باید برای همه افراد دارای استعداد خاص در سطح استان امکان پذیر باشد.

وی با اشاره به طرح کاهش کمی، مدارس تیزهوشان یا استعدادهای برتر، تصریح کرد: به گفته کارشناسان این طرح به معنای حذف مدارس استعدادهای درخشان نیست بلکه هدف از اجرای آن افزودن بر کیفیت این مدراس و سنجش دقیق دانش آموزان با استعداد های مختلف و همچنین هدایت آنها به سمت استعداد های خاص هر دانش آموز است.

تباردار خاطر نشان کرد: در صورت تحقق این طرح، شرایط تحصیل با کیفیت، راحت و آسان برای همه دانش آموزان مهیا خواهد شد.

استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اهمیت توسعه اقتصاد دانش بنیان، گفت: شرایط عصر حاضر به گونه ای است که باید توجه به جوانان پویا و با دانش و ایده برجسته اساس کار قرار گیرد.

وی تاکید کرد: رسیدن این دانش های برجسته به مرحله تجاری سازی گره گشای توسعه کارآفرینی ، اشتغال و رونق اقتصادی در هر جامعه ای است.