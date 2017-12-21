به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی در مراسم تودیع و معارفه فرماندار ویژه شهرستان کرج که صبح پنج شنبه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با اشاره به اینکه امیداست بتوان سرمایه اجتماعی را به بهترین نحو ممکن حفظ کنیم، اظهار کرد: شب گذشته شاهد وقوع زلزله در کرج بودیم، با توجه به اینکه البرز معین پایتخت است آموزش های لازم در راستای بروز حوادثی این چنینی در صدر اقدامات قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه مردم کرج مساعدت چشمگیری به مردم زلزله زده غرب کشور داشتند به گونه ای که در جلسه استانداران کشور از مردم این استان تقدیر و تشکر کردند، افزود: دو عضو موثر مجلس شورای اسلامی نمایندگان مردم کرج هستند، از طرفی حضور نماینده ولی فقیه در استان البرز همراه با تذکرات و رهنمودهای پدرانه، خیر و برکت را برای این منطقه به ارمغان آورده است.

استاندار البرز با اشاره به اینکه امیدواریم بتوانیم از تجارب شهردار کرج به نحو احسن استفاده کنیم، گفت: میانگین تراکم جمعیتی در کشور در حالی ۴۶ نفر برآورد شده که این مهم در مجموع استان ۴۶۹ نفر و در شهر کرج ۸۹۱ نفر و چیزی حدود ۱۹.۲ برابر میانگین کشوری است.

نجفی به وقوع زلزله شب گذشته در کرج به قدرت ۵.۲ ریشتر در عمق هفت کیلومتری اشاره کرد و یادآور شد: تا صبح جلسات متعددی با مدیران دستگاه های اجرایی، مدیر بحران، دستگاه های امدادی و خدماتی استان برگزار شد، خوشبختانه دستگاه ها از آماده باش خوبی برخوردار بودند.

مدیران در خصوص جذب بودجه با وزرا و سازمان‌ها تعارف نکنند

وی با بیان اینکه اطمینانی وجود ندارد که زلزله به پایان رسیده باشد و احتمال وقوع پس زلزله وجود دارد، تاکید کرد: ضرورت دارد مردم و مسئولان تدابیر لازم در این باره را داشته و از هوشیاری بالا در مواجه با این حادثه برخوردار باشند.

استاندار البرز تصریح کرد: انبار دستگاه های امدادی و خدماتی استان به سبب مشکلات اعتباری خالی است به همین سبب این رفع مشکلات، تامین امکانات و تجهیزات باید مورد توجه جدی مسئولان مربوطه قرار گیرد.

وی با اعلام اینکه زمانی البرز به درجه استانی رسید که همچنان با امکاناتی محدود مواجه است، افزود: در بحث بودجه توانایی های مدیریتی بسیار حائز اهمیت هستند، مدیران کل نباید وزرا و روسای سازمان را رها کنند، برای تحقق حقوق مردم نباید تعارف کرد باید به طور جد پیگیر مطالبات مردمی باشیم.

نجفی با تاکید بر لزوم رفع مشکلات آب، برق و غیره در استان البرز، اظهار کرد: مدیرانی که در مسند مدیریتی قرار می گیرد باید در روز آخر کارنامه درخشانی از اقدامات انجام شده را به مردم ارائه دهد.

استاندار البرز گفت: در این راستا تاکید دارم مدیران در استفاده از نیروهای همراه خود خط کشی نکنند، افرادی که از ظرفیت بالا، تجارب خوب و علم مطلوبی برخوردار هستند باید برای توسعه استان به کار گرفته شوند، از طرفی باید به این امر اذعان داشت ارتباط موثر با سمن ها الزامی است.

استفاده از ۳۸۲ میلیارد تومان تسهیلات در کارگروه تسهیل البرز

وی با تاکید بر اینکه بدون شک تقویت بخش خصوصی امری ضروری و الزامی است، تصریح کرد: خیرین مدرسه ساز ۱۴ درصد بیش از دولت در استات مدرسه ساخته اند، کمبود مددسه در این استان به بخش مهاجرت فراوان مردم به البرز میز باز می گردد.

وی با اعلام اینکه در شروع کار بنده در استان البرز تنها از ۲۹ میلیارد تومان تسهیلات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استفاده شده در حالی که این امر اکنون به ۳۸۲ و نیم میلیارد تومان‌ رسیده است، گفت: در همایش کمیته امداد امام خمینی(ره) نیم میلیارد تومان پول جمع آوری شد.

نجفی با تاکید بر لزوم اجرای سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری توسط مسئولان و اقشار مختلف مردمی، گفت: بستر حضور سرمایه گذاران در استان البرز باید بیش از گذشته فراهم و موانع اداری موجود در این بخش برطرف شود چرا که با این رویه هیچ سرمایه گذار واقعی در استان نخواهد ماند، مدیران باید فاینانس را بفهمند و پیگیر این امر باشند.

به گزارش مهر، در این مراسم علی قنبر زمانی فرماندار سابق شهرستان کرج تودیع و سیروس شفقی به سمت فرماندار شهرستان کرج منصوب شد.