به گزارش خبرنگار مهر، جلال‌الدین امیری پیش از ظهر پنج شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اهمیت موضوع اطلاع‌رسانی خدمات حوزه بهداشت اظهار کرد: اطلاع‌رسانی از خدمات انجام شده به مردم به عنوان صاحبان اصلی حاکمیت و تثبیت جایگاه بی‌نظیر و شایسته همدان بسیار مهم است.

وی با اشاره به خدمات ارائه شده مجموعه بهداشتی به زلزله‌زدگان غرب کشور گفت: استان همدان در نزدیکی استان‌های مرزی کشور قراردارد و در ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان شاهد سیر عظیمی از زائران عبوری از استان همدان بودیم که این موضوع به خوبی مدیریت شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: با اعزام تیم به مرز مهران قسمت عمده این منطقه توسط این نیروها مدیریت شد کمااینکه در برگشت زائرین علائم بیماری‌های خطرناک در مراقبت‌های سندرمیک به خوبی بررسی ‌شد.

وی از توزیع تعداد قابل توجهی کارت تندرستی برای خدمت‌رسانی مناسب به زائران خبر داد و افزود: در راهپیمایی مهران مدیریت خوبی انجام شد و افراد مرتبط توسط کارشناسان بهداشت محیط آموزش دیدند به طوریکه برای متولیان ایستگاه‌های صلواتی جلسه گذاشتند که غذای مصرفی زائران مشکلی نداشته باشد.

وی ضمن تشکر از همکاران مرکز بهداشت برای مدیریت بهداشتی راهپیمایی میلیونی با اشاره به اینکه خدمات برخی افراد ازجمله بهداشت وسلامت شاید کمتر دیده شود گفت: امسال بیماریهای روده ای در عراق شایع بود و مدیریت خوبی صورت گرفت به طوریکه مشکلات زیاد نبود.

وی با بیان اینکه امسال در عبور زائران حسینی در استان و برگشت آنان مشکلات کمتری وجود داشت، اظهار کرد: در زلزله کرمانشاه همدان؛ معین استان کرمانشاه بود و در زمان بروز مشکل طبق وظیفه ملی و قانونی امدادرسانی کرد.

امیری بابیان اینکه ۳۰ هزار دز واکسن از همدان به مناطق زلزله زده کرمانشاه ارسال شد، افزود: با درخواست استان آسیب‌دیده کرمانشاه نخستین تیم اعزامی از همدان وارد منطقه شد و بارها و بارها در مجامع مختلف از خدمت‌رسانی استان همدان قدردانی شده است.

وی گفت: برجستگی تیمهای استان همدان در حوزه روان کاملا مشخص است و ابتکارات خوبی در زلزله کرمانشاه در این زمینه وجود داشت و تیمهایی مرتبط با این حوزه با حضور در مناطق زلزله‌زده بسیار کمک کردند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان یادآور شد: مردم و نظام در زلزله غرب کشور به خوبی وارد صحنه خدمت‌رسانی شدند که می‌توان با بهره‌گیری از تجربیات زلزله اخیر برنامه‌ریزی بهتری در حوزه مدیریت بحران در نظر گرفت.