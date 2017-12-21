به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، کاوه مدنی در کارگروه احیاء تالاب هامون اظهار داشت: احیای تالاب بین‌المللی هامون باید به عنوان مسئله‌ای ملی مورد توجه قرار گیرد و در همین راستا کمیته آن در سطح ملی تشکیل شود.

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست کشور با بیان اینکه باید وابستگی اقتصاد منطقه به دلیل تغییر اقلیم و منابع انسانی به آب کمتر شود گفت: هدف مشترک باید بهبود وضعیت معیشت مردم منطقه باشد و به بهبود وضعیت هامون می‌توان به عنوان محصول این پروسه امیدوار بود.

وی با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری روی پتانسیل‌های منطقه با هدف کاهش مصرف آب، معیشت مردم منطقه را تغییر می‌دهد خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی احیای تالاب‌ها و کنترل پدیده گرد و غبار ۲ اولویت اساسی سازمان حفاظت محیط زیست کشور است.

مدنی اظهار داشت: لازم است با همکاری بین دستگاهی با استفاده از ظرفیت جوامع محلی و اکوتوریسم اقتصاد منطقه تقویت شود. تقویت سمن‌ها فعال در زمینه محیط زیست به عنوان بازوی فعالیت‌های سازمان محیط زیست مورد تاکید است و باید به آن توجه شود.

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرد: در حال تدوین طرح «پسماند و زباله» هستیم و تلاش داریم این طرح را تا ۳ ماه آینده آماده کنیم تا مردم نسبت به این مسئله احساس مسئولیت داشته باشند.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه با بیان اینکه تشکیل کارگروه ویژه تالاب هامون مشابه دریاچه ارومیه در سطح ملی ضروری است اظهار داشت: موضوع تالاب هامون مسئله مهم ملی است و نباید به مسئله هامون صرفاً اقتصادی فکر کرد زیرا این امر با منافع ملی گره خورده است.

علی‌اصغر میرشکاری با بیان اینکه احیای تالاب بین‌المللی هامون منافع مشترک برای ایران و افغانستان را در پی دارد، خواستار تهیه بسته جامع پیشنهادی مذاکره با کشور افغانستان برای احیاء تالاب هامون با مشارکت وزارت امور خارجه، وزارت نیرو، محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه کشور شد.

وی همچنین خواستار بازنگری در ردیف‌های اعتباری محیط زیست در بودجه سال ۹۷ شد و توجه به مسائل زیست محیطی را موضوعی مهم در همه شئون زندگی مردم دانست.

معاون استاندار سیستان و بلوچستان به پروژه بزرگ انتقال آب به مزارع دشت سیستان اشاره کرد و گفت: ۹ مگاوات برق ۴ ایستگاه پمپاژ آبیاری انتقال آب به ۱۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی دشت سیستان با پیگیری استانداری و شرکت برق استان تامین شده است.

میرشکاری تصویب منطقه آزاد سیستان را گام ارزشمندی در راستای تغییر وضعیت زیست و معیشت مردم منطقه برشمرد و ابراز امیدواری کرد با تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی، زمینه اشتغال و رونق کسب و کار برای مردم فراهم شود.