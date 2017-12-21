تامین سرمایه ارزان با کاهش نرخ سوداوراق دستاورد مهم دولت است

محمدعلی قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با ارائه گزارشی از دستاوردهای ۱۰۰ روزه دولت تدبیر و امید اظهارداشت: تامین سرمایه ارزان با کاهش نرخ سود موثر اوراق از دستاوردهای ۱۰۰ روزه دولت دوازدهم در کشور است.
وی افزود: داد وستد سخاب در بازاری غیرمتشکل و خارج از مکانیزم عرضه و تقاضا با سود بیش از۳۵ درصد و با دخالت مستقیم بانک ها انجام می شد که این موضوع ریسکهای خاصی را به همراه داشت.
مدیرکل امور اقتصادی ودارایی استان قزوین بیان کرد: در ابتدای آغاز بکار دولت دوازدهم، با دستور سازمان بورس ۶ مرحله اسناد خزانه اسلامی با نماد سخاب که ناشر آن وزارت اقتصاد به نمایندگی از دولت است در فرابورس پذیرش شد.
قاسمی تصریح کرد: با ساماندهی معاملات اوراق منتشره از جمله اوراق سخاب و کاهش نرخ موثر اوراق به کمتر از ۱۷ درصد در۱۰۰ روز نخست فعالیت دولت دوازدهم، شرایط مطلوبی برای کاهش ساختاری نرخ سود در بازار پول نیز، فراهم شده است.
