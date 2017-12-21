ضمانت مهمترین مشکل مراجعان کمیته امداد برای دریافت تسهیلات است

به گزارش خبرنگار مهر، ارسطو قادری، عصر پنج‌شنبه، در جلسه کارگروه تخصصی اشتغال با بیان اینکه طبق بند د تبصره ۱۶ که مربوط به اشتغال بهزیستی و کمیته امداد است، گفت: کمیته امداد از ۶۶ نفر معرفی به بانک‌ ۳۰ نفر موفق به دریافت تسهیلات اشتغال به مبلغ ۴میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال شدند .

فرماندار میاندورود با اعلام اینکه بهزیستی میاندورود در این حوزه بسیار موفق عمل کرده است، اظهار داشت: از بند د تبصره ۱۶ حوزه اشتغال ۱۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال اختصاص به بهزیستی، ۸۶ نفر برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل شهرستان معرفی که ۸۲ نفر موفق به دریافت تسهیلات شدند.

وی بیان کرد: مهمترین مشکل مراجعه‌کنندگان کمیته امداد برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها بحث ضمانت بوده و این مسئله پرداخت تسهیلات اشتغال به مددجویان کمیته امداد را با مشکل مواجه کرده است.