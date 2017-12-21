  1. استانها
  2. مازندران
۳۰ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۳۶

فرماندار میاندورود:

ضمانت مهمترین مشکل مراجعان کمیته امداد برای دریافت تسهیلات است

ضمانت مهمترین مشکل مراجعان کمیته امداد برای دریافت تسهیلات است

ساری- فرماندار میاندورود، ضمانت را مهمترین مشکل مراجعه کنندگان کمیته امداد برای دریافت تسهیلات از بانک ها برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسطو قادری، عصر پنج‌شنبه، در جلسه کارگروه تخصصی اشتغال با بیان اینکه طبق بند د تبصره ۱۶ که مربوط به اشتغال بهزیستی و کمیته امداد است، گفت: کمیته امداد از ۶۶ نفر معرفی به بانک‌ ۳۰ نفر موفق به دریافت تسهیلات اشتغال به مبلغ ۴میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال شدند .

فرماندار میاندورود با اعلام اینکه بهزیستی میاندورود در این حوزه بسیار موفق عمل کرده است، اظهار داشت: از بند د تبصره ۱۶ حوزه اشتغال ۱۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال اختصاص به بهزیستی، ۸۶ نفر برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل شهرستان معرفی که ۸۲ نفر موفق به دریافت تسهیلات شدند.

وی بیان کرد: مهمترین مشکل مراجعه‌کنندگان کمیته امداد برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها بحث ضمانت بوده و این مسئله پرداخت تسهیلات اشتغال به مددجویان کمیته امداد را با مشکل مواجه کرده است.

کد مطلب 4178979

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها