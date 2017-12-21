به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی ظهر پنج شنبه در سفر به شهرستان بروجن در مراسم ادای احترام به شهدای این شهرستان در گلزار شهدای شهر بروجن با اشاره به اینکه ترویج فرهنگ ایثار در جامعه مورد توجه بیشتر قرار گیرد، اظهار داشت: امنیت امروز جامعه مرهون خون شهدا است.

وی بیان کرد: امنیت امروز جامعه مرهون رشات های وایثارگری شهدا و جانبازان و رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس است.

امنیت امروز جامعه مرهون خون شهدا است

وی بیان کرد: نظام اسلامی ایران با نثار خون شهدا و رشادت های ایثارگری ها در برابر تهاجم دشمنان بیمه شده است.

وی اظهار داشت: باید تلاش کرد که شهدا برای نسل جوان معرفی شوند و اخلاق شهدا الگوی جوانان امروز قرار بگیرد.

برنامه های فرهنگی در راستای ترویج فرهنگ شهدا در جامعه برگزار شود

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: برگزاری یادواره های مختلف شهدا در این استان از مهمترین اقدامات در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه بوده است.

وی بیان کرد: باید مشکلات خانواده شهدا و جانبازان و ایثارگران شناسایی شوند و تلاش شود که این مشکلات در کوتاه ترین زمان حل شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: دشمن به دنبال کمرنگ کردن ارزش های اسلامی در جامعه است که باید در راستای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن برگزاری برنامه های فرهنگی افزایش یابد.