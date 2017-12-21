برای شارژ جایگاه های سوخت با استان مکاتبه صورت گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا کارخانه بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان ورامین گفت : زلزله شب گذشته استان تهران مانوری جدی برای آمادگی اعضای ستاد بحران شهرستان های استان تهران محسوب می شد و بسیاری از مشکلات و کمبودها در این حوزه مشخص شد.

وی اظهار کرد: یکی از مهم ترین مشکلات شهرستان ورامین ، سرگردانی مردم در ترافیک هایی بود که بی دلیل در سطح شهر به وجود آمده بود و صف های طولانی مقابل جایگاه های سوخت ، شرایط را از حالت عادی خارج ساخته بود.

معاون امور عمرانی فرمانداری ورامین گفت : با توجه به حجم بسیار زیاد سوخت گیری در سطح شهرستان ، در صورت نیاز به شارژ جایگاه ها باید مکاتبات لازم با استان صورت گیرد.

کارخانه گفت: با هماهنگی دستگاه های مختلف از جمله اداره ورزش و جوانان ، آموزش و پرورش ، هلال احمر ، شهرداری ، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه ها یکصد منطقه امن شامل ورزشگاه ها ، مساجد ، حسینیه ها و بوستان ها که از امکانات مناسب برخوردارند ، برای اسکان مردم در مواقع ضرروی در نظر گرفته شده است و در صورت بروز هر حادثه می توان مردم را در این اماکن مستقر کرد.

وی بیان کرد: بیمارستان شهید مفتح و شهدای ۱۵ خرداد با تمامی امکانات در آماده باش کامل به سر می برند و در صورت بروز حادثه می توانند به مراجعین خدمت رسانی کنند.