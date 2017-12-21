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۳۰ آذر ۱۳۹۶، ۱۷:۲۴

معاون فرماندار ورامین:

برای شارژ جایگاه های سوخت با استان مکاتبه صورت گیرد

برای شارژ جایگاه های سوخت با استان مکاتبه صورت گیرد

ورامین- معاون امور عمرانی فرمانداری ورامین در جلسه ستاد مدیریت بحران این شهرستان گفت: در صورت نیاز به شارژ جایگاه ها باید مکاتبات لازم با استان صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا کارخانه بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان ورامین گفت : زلزله شب گذشته استان تهران مانوری جدی برای آمادگی اعضای ستاد بحران شهرستان های استان تهران محسوب می شد و بسیاری از مشکلات و کمبودها در این حوزه مشخص شد.

وی اظهار کرد: یکی از مهم ترین مشکلات شهرستان ورامین ، سرگردانی مردم در ترافیک هایی بود که بی دلیل در سطح شهر به وجود آمده بود و صف های طولانی مقابل جایگاه های سوخت ، شرایط را از حالت عادی خارج ساخته بود.

معاون امور عمرانی فرمانداری ورامین گفت : با توجه به حجم بسیار زیاد سوخت گیری در سطح شهرستان ، در صورت نیاز به شارژ جایگاه ها باید مکاتبات لازم با استان صورت گیرد.

کارخانه گفت: با هماهنگی دستگاه های مختلف از جمله اداره ورزش و جوانان ، آموزش و پرورش ، هلال احمر ، شهرداری ، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه ها یکصد منطقه امن شامل ورزشگاه ها ، مساجد ، حسینیه ها و بوستان ها که از امکانات مناسب برخوردارند ، برای اسکان مردم در مواقع ضرروی در نظر گرفته شده است و در صورت بروز هر حادثه می توان مردم را در این اماکن مستقر کرد.

وی بیان کرد: بیمارستان شهید مفتح و شهدای ۱۵ خرداد با تمامی امکانات در آماده باش کامل به سر می برند و در صورت بروز حادثه می توانند به مراجعین خدمت رسانی کنند.

کد مطلب 4179074

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