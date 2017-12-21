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۳۰ آذر ۱۳۹۶، ۲۳:۳۸

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

دستگیری سازنده مسکن «باب الحوائج» قرچک/شاکیان به پلیس رجوع کنند

دستگیری سازنده مسکن «باب الحوائج» قرچک/شاکیان به پلیس رجوع کنند

قرچک- رییس پلیس امنیت و اطلاعات شهرستان قرچک از دستگیری یکی از سازندگان و دست اندرکاران پروژه مسکن «باب الحوائج» این شهرستان خبر داد و از شاکیان این پرونده خواست به پلیس امنیت رجوع کنند.

حمید سوری، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: «س ن» از سازندگان و دست اندرکاران پروژه مسکن «باب الحوائج» قرچک دستگیر شد.

وی اضافه کرد: این دستگیری به دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قرچک بوده است.

رییس پلیس امنیت و اطلاعات شهرستان قرچک از شاکیان این پرونده خواست شنبه اول دی ماه ۹۶ برای طرح شکایت خود، به پلیس امنیت و اطلاعات قرچک مراجعه کرده و در خصوص طی روند قضایی اقدام کنند.

بر اساس این گزارش، پروژه مسکن «باب الحوائج» قرچک، در قالب طرح مسکن مهر در سه فاز در قرچک آغاز به کار کرد، اما تحویل برخی از این واحدها با مشکل مواجه شد و بسیاری از متقاضیان این پروژه سرگردان هستند.

کد مطلب 4179116

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