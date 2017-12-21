رحمت الله نجفی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۷۰ درصد تصادفات چهارمحال و بختیاری در جاده های اصلی رخ داده است، اظهار داشت: در هشت ماه امسال ۶۲ درصد تصادفات در محورهای استان چهارمحال و بختیاری از ساعت ۱۲ تا ۲۴ رخ داده است.
وی گفت: طی این مدت ۳۸ درصد تصادفات رخ داده در محورهای استان، ۳۰ کیلومتر مانده به شهرها و ۶۳ درصد تصادفات ۳۰ کیلومتر بعد از شهرها بوده است.
رفع نقاط حادثه خیز نقش مهمی در کاهش تصادفات در چهارمحال و بختیاری دارد
نجفی ادامه داد: طی این مدت ۷۰ درصد تصادفات مربوط به محورهای اصلی، ۲۵ درصد جادههای روستایی و پنج درصد مربوط به جادههای فرعی استان بوده که شش درصد تصادفات مربوط به عابران پیاده و ۳۱ درصد مربوط به واژگونی خودروها بوده است.
رئیس پلیسراه استان چهارمحال وبختیاری با اشاره به اینکه واژگونیها در محورهای استان پراکنده است، بیان کرد: در این مدت بیشترین واژگونیها مربوط به محور بازفت در شهرستان کوهرنگ چهارمحال و بختیاری بوده است.
وی عنوان کرد: توسعه راه ها و رفع نقاط حادثه خیز نقش مهمی در کاهش تصادفات در این استان دارد.
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