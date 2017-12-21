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۳۰ آذر ۱۳۹۶، ۲۰:۰۲

نماینده یمن در مجمع عمومی سازمان ملل:

همه کشورها با تغییر وضعیت قدس مخالفت کنند

همه کشورها با تغییر وضعیت قدس مخالفت کنند

نماینده دولت مستعفی یمن در سازمان ملل در خصوص تصمیم اخیر ترامپ درباره قدس از همه کشورهای جهان خواست که با هر گونه تصمیم برای تغییر وضعیت قانونی بیت المقدس مخالفت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، نماینده دولت مستعفی یمن در مجمع عمومی سازمان ملل اظهار داشت: ما از همه کشورهای جهان می خواهیم که با هر گونه تصمیم و اقدام عملی برای تغییر وضعیت قانونی بیت المقدس اشغالی مخالفت کنند.

وی افزود: ما از اقدام آمریکا مبنی بر استفاده از حق وتو علیه طرح عربی در مورد بیت المقدس ابراز تأسف می کنیم.

همچنین وزیر امور خارجه فلسطین در اظهارات خود تاکید کرد که بیت المقدس کلید صلح و جنگ در منطقه خاورمیانه بوده و تصمیم آمریکا در خدمت منافع رژیم صهیونیستی است و افراطی گری و تروریسم را در منطقه تشویق می کند.

اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد که متشکل از 193 کشور است، در جلسه امروز خود به پیش نویس طرحی در مورد بیت المقدس و حل و فصل اختلافات در خصوص آن از طریق مذاکره رأی خواهند داد.

کد مطلب 4179147

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