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۳۰ آذر ۱۳۹۶، ۲۲:۱۶

توییت قدردانی نتانیاهو از نیکی هیلی و ترامپ

توییت قدردانی نتانیاهو از نیکی هیلی و ترامپ

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در پیامی توییتری از رئیس جمهور آمریکا و نماینده این کشور در سازمان ملل قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی به خوش خدمتی آمریکا در خصوص بیت المقدس تشکر کرد.

وی در پیامی توییتری نوشت: از رییس جمهور ترامپ و نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل به خاطر حمایت از اسراییل و حقیقت! تشکر می کنم.

ساعتی پیش مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ۱۲۸ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۳۵ رأی ممتنع، پیش‌نویس قطعنامه مربوط به وضعیت قدس را به تصویب رساند.

گفتنی است کشورهای مخالف با این قطعنامه آمریکا، گواتمالا، هندوراس، جزایر مارشال، میکرونزی، نائورو، پالائو، توگو و نیز رژیم صهیونیستی بودند.

کد مطلب 4179205

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