توییت قدردانی نتانیاهو از نیکی هیلی و ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی به خوش خدمتی آمریکا در خصوص بیت المقدس تشکر کرد.

وی در پیامی توییتری نوشت: از رییس جمهور ترامپ و نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل به خاطر حمایت از اسراییل و حقیقت! تشکر می کنم.

ساعتی پیش مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ۱۲۸ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۳۵ رأی ممتنع، پیش‌نویس قطعنامه مربوط به وضعیت قدس را به تصویب رساند.

گفتنی است کشورهای مخالف با این قطعنامه آمریکا، گواتمالا، هندوراس، جزایر مارشال، میکرونزی، نائورو، پالائو، توگو و نیز رژیم صهیونیستی بودند.