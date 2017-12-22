به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، یکی از علائم پارکینسون که gait freeze نامیده می شود و در این حالت فرد به طور موقت توانایی گام برداشتن هنگام راه رفتن را از دست می دهد.

این حالت ممکن است خطرآفرین باشد، زیرا پای فرد روی سطح زمین گیر می کند و بخش بالای بدن او همچنان به سمت جلو در حال حرکت است و در نتیجه فرد تعادل خود را از دست می دهد.

برای بهبود این مشکل اگر فرد بتواند کف زمین را به درستی تشخیص دهد (به عنوان مثال بتواند خطوط بین کاشی ها را بشناسد)، گام برداشتن راحت تر خواهد بود. این روند مدارهایی را در مغز افراد مبتلا به پارکینسون فعال می کند که راه رفتن فرد را تداوم می بخشد.

در همین راستا دانشمندان هلندی دانشگاه Twente و مرکز درمانی دانشگاه رادبود کفشی با لیزر ساخته اند که این وضعیت را بهبود می دهد. هر لنگه این کفش ها هنگامی که با زمین تماس می یابد، خط نوری قرمزی روی سطح منتشر می کند. بنابراین صاحب کفش می تواند به راحتی کف زمین و مسیر گام برداشتن را تشخیص دهد و راه برود.

تاکنون این کفش برای ۱۹ بیمار مبتلا به پارکینسون آزمایش شده و توانسته است وضعیت گام برداشتن بیماران را ۴۶ درصد بهبود دهد.