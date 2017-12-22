مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم رفع شود/ مسئولان وعده توخالی ندهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حمیدی نژاد در خطبه‌های امروز نماز جمعه آبدان اظهار داشت: در قرآن چندین آیه درباره پیامبر و پیروان او آمده که آنها را با شکست در مقابل دشمنان امتحان کردیم.

وی اضافه کرد: وقتی مسلمین در جنگ احد شکست خوردند، قرآن فرمود که شما امروز درچار شکست شدید، دشمنان هم در جنگ قبل شکست خوردند. روزها بین مردم گردش دارد. یعنی روزی این گروه و روزی گروه دیگر پیروز می شود. این نیست که همیشه ما پیروز باشیم و حکومت کنیم.

امام جمعه آبدان خاطرنشان کرد: درباره صلح حدیبیه، وقتی پیامبر خواب دیدند که وارد مسجد الحرام شدند، با عده زیادی به سمت مکه حرکت کردند، اما مشرکان اجازه ورود ندادند. عده‌ای ناراحت شدند. قرآن می‌فرماید شما نسبت به پیامبر بدبین نباشید، پیامبر و خدا راست می‌گویند. شما با امنیت وارد خواهید شد. دو سال بعد مکه فتح شد.

وی افزود: شکست مومنین در جنگ و موارد مانند آن وجود دارد. برخی مومنین که نگاه آنها به دنیا امتحان محور نیست در مشکلات لب به شکوه می‌گشایند و انتظار دارند برای مومنین هیچ مشکلی رخ ندهد. اگر توقع داشته باشیم با ایمان آوردن هیچ مشکلی نداشته باشیم اینطور نیست.

حمیدی‌نژاد ادامه داد: اگر انسان با دید امتحان به مشکلات نگاه کند پریشان نمی شود اما اگر اینگونه نباشد با کمترین مشکل دچار اضطراب شده و از خدا برمی‌گردد و دنیا و آخرت او خراب می شود. بدانیم که مشکلات دنیا برای ما برای امتحان است تا بدانیم چقدر به خدا نزدیک هستیم و اینکه تا چه حد مشکلات ما را از خدا دور نمی کند.

اقتصاد مقاومتی محقق شود

امام جمعه آبدان با اشاره به نامگذاری امسال به نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال افزود: نامگذاری سال برای این است که همت مسئولان بر آن قرار گیرد و کشور در این مسیر حرکت کند. هنوز مردم ما در انتظار وعده‌های مسئولین هستند. مشکلات اقتصادی افزایش یافته به اشتغال توجه کمی می شود.

وی بیان کرد: ما امروز دچار مشکل هستیم و نمی‌شود این مشکلات را نادیده گرفت. افزایش قیمت‌ها، اشتغال و بیکاری مهم است. از حاشیه سازی بپرهیزید و مشکلات مردم را برطرف کنید. متمرکز کردن همه توان برای رفع مشکلات توقع ما از مسئولین است.

حمیدی‌نژاد با تاکید بر اینکه مردم باید مطالبه‌گر باشند، مسئولی اگر توان حل مشکل را ندارد نباید در این جایگاه باشد و اگر می‌تواند و حل نمی‌کند خائن است. وعده خالی فایده ندارد و مردم باید ببینند که به وعده‌ها عمل شده است. برای حل مشکلات مردم، اقتصاد مقاومتی بهترین راه‌حل است.

لزوم مبارزه با قاچاق کالا

وی افزود: یکی از راه‌های حل مشکلات اقتصادی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. از ۱۵ سال قبل رهبری به رییس‌جمهور دستور دادند و در آن زمان فرمودند که قاچاق خطر جدی و بزرگی است و همه دستگاه‌ها باید وظیفه خود را ایفا کنند. بارها این فرموده ایشان تکرار شده اما مبارزه واقعی نشده است.

امام جمعه آبدان گفت: دادستان کل کشور اخیرا حقایقی دردناکی را بیان کردند. رهبر انقلاب خواستار برخورد قاطع شدند. دستور دادند کشفیات قاچاق باید جلوی چشم مردم به آتش کشیده شود. وقتی می‌بینیم برخی که باید دلسوزانه در عرصه باشند در قاچاق کالا سهیم هستند چگونه انتظار دارید مبارزه شود.

وی ادامه داد: برخی افراد صاحب نفوذ شرکت‌هایی راه انداخته‌اند و هزاران کالای قاچاق را از مبادی رسمی وارد می‌کنند. این موارد باید برخورد جدی شود. کسی که در قاچاق کالا دست دارد لیاقت ندارد مسئول باشد. چقدر باید مردم در زیر فشار اقتصادی باشند. انتظار داریم قوه قضاییه قاطعانه وارد شود و برخورد کند.

اشتغال بهبود یابد

حمیدی‌نژاد اضافه کرد: در بودجه ۹۷ به جای مبارزه با قاچاق، می‌گویند برای ایجاد اشتغال یارانه‌ها را حذف می‌کنند و حامل‌های انرژی را گران می‌کنند. امیدواریم مجلس هم در این مورد جدی وارد شود.

وی اظهار داشت: امام (ره) فرمودند شما درحال جنگ هستید. محاربه بین اسلام و کفر است و نجات مملکت یک تکلیف است و همه باید کار کنند. دشمنان هم از همان سال ها به جنگ ما آمدند. رهبری هم درد را شناخته و راه حل بیان کرده است.

امام جمعه آبدان افزود: وظیفه رهبری کار اجرایی نیست، مسئولان اجرایی توجه نمی‌کنند. دشمن برای مبارزه با ایران اسلامی به داخل امید بسته است. این مردم بصیر هستند و اگر شب سر گرسنه بر زمین بگذارند از نائب امام زمان دست بر نخواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه چهارشنبه ولادت امام حسن عسکری است، خاطرنشان کرد: این امام در سخت ترین شراط توانست بهترین نمونه حفظ شیعه را عملی کنند و با فعالیت های سیاسی و اقتصادی و علمی سری شیعیان را نجات دادند.