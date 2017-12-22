به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غیاث الدین طه محمدی ظهر جمعه در خطبه های ‌نماز جمعه همدان با دعوت خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی گفت: برخی کارهای انسان چه خوب و چه بد گاهی بسیار کوچکند اما اثر بسیار بزرگی دارند که انسان‌ها از آن غافل‌ بوده و توجهی به آن ندارند.

وی بابیان اینکه گاهی یک خوبی در ظاهر بسیار کوچک است اما تاثیرش بسیار زیاد است و گاهی یک‌ کار ناپسند به‌ ظاهر کوچک اما عواقب آن بسیار بزرگ ‌و خطرناک است، گفت: گاهی انسان با یقین ۱۰۰ درصد به حقیقت می‌رسد اما متاسفانه‌ گاهی با ظن٬ احتمال و اهتمام در نظر خود به حقیقت می‌رسد که بدون شک در این حال به‌دنبال یقین نرفته و بر اثر احتمالات خفیف حرف می‌زند که فتنه‌های بزرگی را به بار می‌آورد.

آیت الله محمدی به اهمیت به یقین رسیدن در خصوص یک‌ حقیقت و دوری از ظن و گمان اشاره کرد و بابیان اینکه در قرآن کریم ده‌ها آیه در خصوص ظن خوب و بد وجود دارد که نشان از اهمیت آن‌ دارد و باید آن را مورد توجه قرار دهیم، گفت: تجزیه و تحلیلی که خارج از تقوا و بر اثر ظن بد است موجب فتنه‌های بزرگی ‌می‌شود و ‌در این راه ایمان و آبروی بسیاری بر باد می‌رود.

نماینده ولی فقیه در همدان به تشریح سوظن و عواقب ناشی از آن پرداخت و بابیان اینکه سوظن نوعی بدگمانی است که گرچه به ظاهر مسئله‌کوچکی است اما تاثیرات منفی بسیاری در زندگی انسان‌ها دارد، به بدگمانی برخی انسان‌ها به ائمه و خداوند اشاره کرد و افزود: گاهی سوظن به اندازه‌ای پیشرفت می‌کند که متاسقانه ‌انسان‌ها نسبت به امامان٬ ‌پیامیران و ایمان دچار سو ظن می‌شوند.

وی با بیان اینکه وقتی در امر ازدواج ‌نقش خداوند نادیده گرفته شده و ‌تنها به مادیاتی نظیر شغل٬ خانه و غیره توجه می شود این امر نوعی‌ سوظن‌ به خداوند است، تاکید کرد: برخی موارد نیز وقتی فردی دعایی می‌کند و یا حاجتی می خواهد که ‌مستجاب نمی‌شود نسبت به خداوند و ائمه دچار سوء‌ظن می‌شود در حالی‌ که او ‌نمی‌داند که شاید رسیدن به حاجت و خواسته‌اش موجب نابودی وی شده و نرسیدن به آن حاجت برایش بهتر است.

امام‌ جمعه همدان بابیان اینکه چون اسیر نفس اماره‌ هستیم‌ دوست داریم آنچه را که ‌می‌خواهیم همان بشود و اگر نشود نسبت به خداوند و ائمه بدگمان می‌شویم که نتایج بسیار خطرناکی به‌ همراه دارد، گفت: سوءظن در حق مومن صحیح نیست.

وی ادامه داد: برخی گمان می کنند امام جمعه یک شهر بودجه میلیاردی در اختیار دارد و در حق اطرافیان بذل و بخشش می‌کند همان گونه که زمانی گفتند بهنامجو شهردار همدان را کشتند که معلوم نیست چه سوءنیتی، یک تصادف عادی در مسیر دزفول را به چنین تخیلی رسانده است.

وی‌ در دومین خطبه نماز عبادی سیاسی جمعه اظهار داشت: شهید «خوش لفظ» یکبار شهید نشد بلکه دهها بار به شهادت رسید و گویی هربار با هر نفس، به مقام شهادت نائل می‌آمد.

آیت الله محمدی بابیان اینکه تکریم مقام معظم رهبری از شهید «علی خوش‌لفظ» بی‌نظیر بود، گفت: موج تقدیر و تجلیل هایی که در باب مقام شهید خوش لفظ در کشور به راه افتاد از الطاف خداوند و حساب و کتاب های پشت پرده الهی است.

گفتنی است؛ «طاهر خوش لفظ» فرزند شهید علی خوش لفظ در آئین عبادی سیاسی نماز جمعه همدان در جمع نماگزاران همدانی دلنوشته ای را در وصف پدر قرائت کرد.