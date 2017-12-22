به گزارش خبرنگار مهر، سومین دیدار از هفته شانزدهم رقابت های لیگ برتر عصر امروز جمعه در اصفهان بین تیم های ذوب آهن و سیاه جامگان برگزار شد که دو تیم به تساوی بدون گل دست پیدا کردند.

تیم فوتبال سیاه جامگان که به تازگی رضا عنایتی را به عنوان سرمربی خود انتخاب کرده است در اولین دیدار که با وی به اصفهان رفته بود توانست از ذوب آهن یک امتیاز با ارزش بگیرد. قلعه نویی که پیش از این در استقلال سرمربی عنایتی بود حال و روز خوبی در اصفهان ندارد و امتیازات زیادی را با این تیم از دست داده است.

سیاه جامگان که قعرنشین لیگ برتر است با این تساوی ۹ امتیازی شد اما همچنان در انتهای جدول است. ذوب آهن هم با ۲۰ امتیاز در رده هفتم قرار گرفت.