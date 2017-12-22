به گزارش خبرگزاری مهر، بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس پس از اتمام دیدار امروز خود با سرگئی لاوروف همتای روس خود در مسکو در پیامی توئیتری نوشت: مذاکرات با لاوروف وزیر خارجه روسیه صریح بود.

وی ادامه داد: به رغم برخی اختلافات، اشتراک نظرهایی هم وجود داشت. ما پیرامون منافع مشترک و لزوم گفتگو درباره وظایف جهانی با یکدیگر توافق کردیم.

وزیر خارجه انگلیس در ادامه تأکید کرد: برجام، سوریه، کره شمالی و روابط دوجانبه محور گفتگوهایمان بود.

لازم به ذکر است، لاوروف در ابتدای این دیدار خطاب به همتای انگلیسی خود گفته بود: اینکه روابط میان دو کشور از سطح خوبی برخوردار است، موضوع محرمانه ای نیست. این موضوع به رفتار ما ارتباط ندارد. شما ترجیح می دهید که به صورت عمومی از اختلافات حرف بزنید؛ ما این کار را به صورت رو در رو می پسندیم.

جانسون نیز خطاب به لاوروف گفته بود: نباید به خودمان اجازه دهیم که در ابتدا از اختلافات حرف بزنیم.

این در حالی است که وزیر خارجه انگلیس در بیانیه‌ای که پیش از شروع مذاکرات امروز در مسکو صادر کرده بود تلویحا ناخرسندی دولت این کشور از جنبه‌هایی از رفتار روسیه را یادآور شده و اعلام کرده بود: درحالی که روسیه همچنان در صدد بی‌ثبات کردن کشورهای اروپایی از جمله اوکراین است، روابط ما با آن کشور نمی‌تواند به روال عادی بازگردد اما برای امنیت بین‌ المللی لازم است که با یکدیگر گفتگو کنیم؛ زیرا ارتباط بد و سوء تفاهم می تواند تبعات وخیمی داشته باشد.

جانسون در این بیانیه گفته بود که هنوز هم بر سر مسائلی مانند آینده سوریه بین دو کشور «شکاف عظیمی» وجود دارد. وی افزود که در جریان سفر به روسیه علاقمند است از نظر مقامات آن کشور در مورد آینده بشار اسد آگاه شود.