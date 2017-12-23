برگزاری چهارمین جایزه «فرشته» با موضوع آژیر قرمز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی شهرکتاب فرشته، مجموعه شهرکتاب با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی و حمایت از نویسندگان و هنرمندان مستعد، چهارمین دوره از مسابقه «جایزه فرشته» را در دو حوزه داستان کوتاه و عکس و با موضوع «آژیر قرمز» برگزار میکند.
پس از برگزاری سه دوره «جایزه فرشته» و با توجه به حضور جوانان علاقهمند به حوزههای داستاننویسی و عکس، شهرکتاب فرشته تصمیم بر آن دارد تا چهارمین دوره از این اتفاق هنری ـ فرهنگی را با موضوع «آژیر قرمز» در دو بخش داستانِ کوتاه و عکس و با هدف کشف و معرفی استعدادهای درخشان و ترویج فرهنگ کتابخوانی و عکاسی برگزار کند.
در همین راستا، شرایط شرکت در این مسابقه برای علاقمندان به شرح ذیل است:
در بخش داستان کوتاه آثار ارسالی باید در فرمت doc یا docx بوده و حداکثر تعداد کلمات ۳۵۰۰ کلمه باشد. همچنین شرکتکنندگان در این رقابت نباید اثر چاپ شدهای در قالب کتاب داشته باشند و آثار ارسالی نیز نباید پیش از این در هیچ مسابقهای شرکت کرده باشد، مضافا اینکه هر نویسنده امکان ارسال تنها یک اثر را به دبیرخانه «جایزه فرشته» خواهد داشت.
در بخش عکس نیز عکسها باید با ابعاد ۱۵۰ DPI و طول عکس ۴۰ سانتی متر و فرمت آن jpg باشند.
هر شرکتکننده میتواند حداکثر ۳ عکس به دبیرخانه ارسال کند و عکسها نیز باید بعد از سال ۱۳۹۳ گرفته شده باشد. در این بخش نیز عکسهای ارسالی نباید در مسابقه یا جایزه دیگری حایز رتبه یا مقام شده باشند.
علاقمندان برای تکمیل فرم ثبت نام آنلاین و ارسال آثار خود می توانند به وبسایت شهرکتاب فرشته به نشانی: fereshtehbookcity.com مراجعه کنند.
مهلت ارسال آثار از یکم دیماه ۱۳۹۶ لغایت سیویکم فروردین ماه ۱۳۹۷ خواهد بود. لازم به ذکر است ارسال آثار به دبیرخانه جایزه فرشته به منزله واگذاری حقوق مادی و معنوی این آثار به شهرکتاب فرشته است.
جوایز این دوره به شرح ذیل است:
جایزه منتخب هیات داوران برای نفر اول در بخش عکس و داستان: تندیس «جایزه فرشته»، لوح تقدیر، بن خرید شهرکتاب و مبلغ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی.
جایزه ۱۰ نفر برگزیده هیات داوران: لوح تقدیر به همراه بن خرید شهرکتاب. چاپ ۱۰ اثر برگزیده نهایی در بخش عکس و ۱۰ نفر نخست در بخش داستان در کتاب و برگزاری نمایشگاه عکس ۳۰ نفر برگزیده هیات داوران همزمان با روز اهدای جوایز.
مراسم اختتامیه این مسابقه، خردادماه ۱۳۹۷ در شهرکتاب فرشته برگزار خواهد شد.
نظر شما