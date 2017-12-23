«زنی در کابین ۱۰» به ایران رسید

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با چاپ دوم رمان «در یک جنگل تاریک تاریک» ترجمه دومین رمان روث ور نویسنده انگلیسی این رمان هم منتشر شد. این رمان که «زنی در کابین ۱۰» نام دارد توسط نشر نون و با ترجمه زهرا هدایتی راهی بازار کتاب شده است.

روث ور در حال حاضر یکی از نویسندگان مطرح انگلستان است. اولین کتاب وی با عنوان «در یک جنگل تاریک تاریک» در سال ۲۰۱۵ منتشر شد که به سرعت جای خود را در میان علاقه مندان به مطالعه گشود و به عنوان کتاب محبوب و پرفروش در انگلستان و آمریکا شناخته شد. روث ور پس از کتاب در یک جنگل تاریک تاریک کتاب جدیدش با عنوان زنی در کابین ۱۰ را در سال ۲۰۱۶ به نگارش درآورده و به چاپ رساند. کتاب زنی در کابین ۱۰ محبوبیتی بیش از اثر اول روث ور در بر داشت و در لیست کتاب‌های پرفروش دنیا و مهمترین آنها یعنی نیویورک تایمز قرار گرفت.

در این داستانِ جذاب و منسجم که یادآور رمان‌های آگاتا کریستی است، لو بلک‌لاک، خبرنگار نویسندة مجلة سفر، مأموریتی کم‌نظیر نصیبش می‌شود: مسافرتی یک‌هفته‌ای با کشتی تفریحیِ لوکسی که تنها چند کابین دارد. این کتاب سرشار از ماجراست و توجه کمپانی‌های فیلم‌سازی را نیز به خود جلب کرده است.

نشر نون پیش از این رمان «در یک جنگل تاریک تاریک» از همین نویسنده را نیز با ترجمه شادی حامدی آزاد منتشر کرده که به تازگی به چاپ دوم رسیده است.

«زنی در کابین ۱۰» در ۳۶۷ صفحه با تیراژ ۱۰۰۰ نسخه توسط نشر نون منتشر شده است.