سید علی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط کنونی آبی پوشان گفت: پیروزی‌های خوبی که در لیگ و جام حذفی مقابل سپاهان و ایرانجوان به دست آمد باعث شد تا انتظارات از استقلال خیلی بالا برود. اما هواداران باید واقع بین باشند و بدانند که بستر قهرمانی در این فصل برای استقلال فراهم نیست و در بهترین حالت این تیم بتواند به جمع سه چهار تیم بالای جدول برسد.

وی در خصوص دیدار مقابل صنعت نفت بیان داشت: صنعت نفت و کمالوند بازی با تیم های بزرگ را خوب بلد هستند و در بازی های بزرگ نتایج خوبی می گیرند. آنها در این فصل هم استقلال را برده اند و هم پرسپولیس را و این موضوع تایید کننده حرف من است. آنها به تازگی در ورزشگاه آزادی پرسپولیس را از گردونه جام حذفی کنار بزند و به اعتقاد من این یعنی به صدا در آمدن زنگ خطر برای استقلال. قطعا صنعت نفت در این بازی حریف ساده‌ای نیست و به راحتی امتیازات بازی را به استقلال نخواهد داد.

مهاجم سابق آبی پوشان گفت: در بازی صنعت مقابل پرسپولیس دیدیم که این تیم ابزار لازم برای استفاده بهینه از ضد حملات را دارد. آنها بارها با ضد حملات شان توانستند پرسپولیس را با خطر مواجه کنند. استقلال هم در صورت غفلت از ضد حملات صنعت نفت اسیر آن خواهد شد.

موسوی در خصوص نقل و انتقالات آبی پوشان بیان داشت: من فرق زیادی بین بیت سعید و یعقوب کریمی با محسن کریمی و برزای نمی بینم. هر چهار نفر از نظر فنی به هم نزدیک هستند. اما مهم این است که کدام یک از آنها به تفکرات سرمربی و تاکتیک‌های او نزدیک باشند. حالا که شفر برزای و محسن کریمی را خواسته حتما این دو به تفکرات وی و تاکتیک‌هایی که قرار است در نیم فصل دوم مورد استفاده قرار بگیرد نزدیک تر هستند.