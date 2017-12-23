اگر رفتارمان بر مبنای نظام اسلامی نباشد متضرر خواهیم شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود علوی بعدازظهر شنبه در نشست شورای اداری استان سمنان به میزبانی استانداری، ضمن بیان اینکه ما انقلاب کردیم تا نظام اسلامی داشته باشیم، تاکید کرد: امروز باید تاکید داشت که رفتار ما می بایست بر مبنای نظام اسلامی باشد.

وی افزود: اگر حکومت به عنوان هدف مطرح باشد، علی(ع) ارزش آن را از یک لنگه کفش پاره نیز کمتر نمی دانست مگر آنکه به وسیله حکومت حقی را بپا داریم یا باطلی را نابود سازیم.

مسئولیت‌ به کسی سپرده شود که اهلیت آن را داشته باشد

وزیر اطلاعات کابینه دوازدهم با تاکید بر اینکه مسئولیت‌های حکومتی وسیله هستند و نه هدف، گفت: می بایست از آنها به مثابه وظیفه‌ای برای اجرای عادلانه احکام اسلام و بهره مندی بیشتر مردم از نعمت های خدا یاد کرد.

علوی با بیان اینکه نکند به کسی ظلم کنیم که در برابر ما یاوری غیر از خدا ندارد، افزود: باید حواسمان جمع باشد که اگر توان ضربه زدن پیدا کردیم بر سر دشمنان این مردم بزنیم نه بر سر کسانی که دستشان کوتاه است.

وی افزود: با تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیس جمهور، اساس کار وزارت اطلاعات بر آن است که مسئولیت‌ها به کسانی سپرده شود که اهلیت آن را داشته باشند.

برخی سیاه نمایی ها کاهش یابد

وزیر اطلاعات همچنین در دیگر بخش سخنان خود، ضمن بیان اینکه دولت باید با همراهی مدیران و مسئولان و با کاهش برخی سیاه‌نمایی‌ها در برخی رسانه‌ها مشکلات را یکی پس از دیگری برطرف کند، گفت: وجود امنیت بی‌بدیل در جمهوری اسلامی به برکت تلاش‌ها و فعالیت‌های همه قوا و همدلی مسئولان در عالی‌ترین سطح به دست آمده است.

علوی با بیان اینکه در خصوص حفظ اساس نظام اسلامی و پرهیز از دامن زدن به مسائل اختلافی و فتنه‌افکنی و سیاه‌نمایی در جامعه توسط ائمه اطهار(ع) بیانات فراوانی وجود دارد، گفت: در نظام اسلامی رفتارها باید برگرفته از آموزه‌های اسلامی باشد و نباید در صورت محقق نشدن منافع فردی، منافع ملی را به مخاطره انداخت.

وی بخش دیگری از سخنان خود را همچنین با تسهیل شرایط خدمت رسانی به مردم اختصاص داد و بیان کرد: باید استعلام مورد نیاز مردم و همچنین سرمایه گذاران در استان سمنان تسهیل شود.