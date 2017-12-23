  1. استانها
  2. بوشهر
۲ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۱۴

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گناوه:

۱۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی گناوه زیر کشت محصولات زراعی رفت

۱۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی گناوه زیر کشت محصولات زراعی رفت

بوشهر - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گناوه گفت: ۱۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی گناوه زیر کشت محصولات زراعی رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، امان‌الله حیدری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: گفت: ۱۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان گناوه در سال زراعی جاری زیر کشت انواع محصولات زراعی از جمله گندم، جو و کلزا قرار گرفت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گناوه خاطرنشان کرد: از این میزان ۱۴ هزار هکتار گندم دیم، دو هزار هکتارگندم آبی و دو هزار هکتار جو دیم بوده است.

حیدری بیان کرد: با وجود کمبود بذر در استان بوشهر، با پیگیری های مستمر و همکاری معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی بوشهر، میزان هزار و ۲۶ تن بذور اصلاح شده گندم از ارقام چمران، کوهدشت و کریم از استان بوشهر و سایر استان‌ها تأمین و در اختیار کشاورزان قرار گرفت.

وی اظهار داشت: کشت دانه‌های روغنی نیز از اولویت‌های  مدیریت جهادکشاورزی شهرستان گناوه بوده و در همین راستا میزان ۴۸ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه رودحله زیر کشت محصول کلزا رفته است.

حیدری ادامه داد: در سال زراعی جاری، سطح زیر کشت محصولات زراعی در این شهرستان نسبت به سال گذشته به میزان ۳۰ درصد  کاهش یافته که از عوامل اصلی آن می توان به تأخیر در بارندگی و عدم پرداخت بیمه محصولات کشاورزی سنوات گذشته اشاره کرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گناوه بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود از کل اراضی کشت شده، ۱۴ هزار تن گندم و هزار و ۳۰۰ تن جو برداشت شود.

کد مطلب 4180391

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها