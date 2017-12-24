تحلیل و بررسی سبک عراقی در نشست «بشنو از نی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مراکز فرهنگی هنری منطقه ۸ و فرهنگسرای گلستان؛ به منظور آشنایی مخاطبان با ادبیات عرفانی و در راستای علاقه‌مندی مخاطبان به تفسیر اشعار مثنوی معنوی مولوی جلال الدین رومی نشست‌ ادبی «بشنو از نی» روز دوشنبه ۴ دی ماه با حضور دکتر عبدالحمید ضیایی برگزار می‌شود.

در این جلسه ضمن گرامیداشت یاد و نام مولانا شاعر بزرگ کشورمان معرفی جنبه‌های زندگی و سلوک مولوی وسبک عراقی مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد.

علاقمندان برای شرکت در این نشست ادبی می‌توانند عصر روز دوشنبه ۴ دی ماه ساعت ۱۵:۳۰ به فرهنگسرای گلستان واقع درنارمک، میدان هلال احمر، خیابان گلستان، فرهنگسرای گلستان مراجعه کنند و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن ۷۷۸۲۷۷۳۰ تماس بگیرند.