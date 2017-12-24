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۳ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۰۸

تحلیل و بررسی سبک عراقی در نشست «بشنو از نی»

تحلیل و بررسی سبک عراقی در نشست «بشنو از نی»

فرهنگسرای گلستان نشست‌ ادبی تفسیر اشعار مولانا با عنوان «بشنو از نی» را ویژه ادب دوستان برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مراکز فرهنگی هنری منطقه ۸ و فرهنگسرای گلستان؛ به منظور آشنایی مخاطبان با ادبیات عرفانی و در راستای علاقه‌مندی مخاطبان به تفسیر اشعار مثنوی معنوی مولوی جلال الدین رومی نشست‌ ادبی «بشنو از نی» روز دوشنبه ۴ دی ماه با حضور دکتر عبدالحمید ضیایی برگزار می‌شود.

در این جلسه ضمن گرامیداشت یاد و نام مولانا شاعر بزرگ کشورمان معرفی جنبه‌های زندگی و سلوک مولوی وسبک عراقی مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد.

علاقمندان برای شرکت در این نشست ادبی می‌توانند عصر روز دوشنبه ۴ دی ماه ساعت ۱۵:۳۰ به فرهنگسرای گلستان واقع درنارمک، میدان هلال احمر، خیابان گلستان، فرهنگسرای گلستان مراجعه کنند و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن ۷۷۸۲۷۷۳۰ تماس بگیرند.

کد مطلب 4180906

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