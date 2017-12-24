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۳ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۲۶

در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم؛

عدالت جنسیتی با رویکرد عرفانی مورد بررسی قرار می گیرد

عدالت جنسیتی با رویکرد عرفانی مورد بررسی قرار می گیرد

کرسی ترویجی با موضوع عدالت جنسیتی با رویکرد عرفانی در قم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کرسی ترویجی با موضوع عدالت جنسیتی با رویکرد عرفانی از سلسله کرسی‌های علمی حلقه تخصصی مطالعات زن و خانواده مرکز مطالعات بینارشته‌ای با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه در قم برگزار می‌شود.

در این کرسی علمی حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد رودگر به عنوان ارائه دهنده و حجج اسلام و المسلمین بهرام دلیر نقده‌ای و محمد علی سوادی نیز به عنوان ناقد حضور خواهند داشت.

دبیری علمی این کرسی نیز بر عهده حجت الاسلام محمد رضا جباران می‌باشد.

کرسی علمی عدالت جنسیتی با رویکرد عرفانی صبح روز سه شنبه پنجم دی‌ماه جاری از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰ با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، دانشجویان و دانش‌پژوهان در سالن فرهنگ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نشانی: قم، بلوار پانزده خرداد، خیابان شهید میثمی برگزار خواهد شد.

حضور علاقمندان در این نشست بلامانع است.

کد مطلب 4181008
سارا فرجی

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