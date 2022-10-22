به گزارش خبرنگار مهر، کرسی نظریه پردازی با عنوان «سیر تحوّل مفهوم ملت در تاریخ معاصر ایران» برگزار می‌شود.

در این نشست حجت الاسلام ابوذر مظاهری به عنوان ارائه دهنده و حجت الاسلام محمد صادق ابوالحسنی در جایگاه ناقد مطالب بیان شده را نقد و بررسی خواهد کرد. همچنین مدیر کرسی حجت الاسلام محمد بهمنی است.

زمان برگزاری این نشست شنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۴۵ خواهد بود.

محل برگزاری قم، بلوار جمهوری اسلامی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، طبقه پنجم، سالن اندیشه است.

علاقمندان می‌توانند به صورت مجازی از طریق اینجا در این نشست شرکت کنند.