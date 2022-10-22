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۳۰ مهر ۱۴۰۱، ۱۱:۲۶

به همت مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؛

کرسی ترویجی سیر تحول مفهوم ملت در تاریخ معاصر ایران برگزار می‌شود

کرسی ترویجی سیر تحول مفهوم ملت در تاریخ معاصر ایران برگزار می‌شود

کرسی نظریه پردازی «سیر تحوّل مفهوم ملت در تاریخ معاصر ایران» به همت مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کرسی نظریه پردازی با عنوان «سیر تحوّل مفهوم ملت در تاریخ معاصر ایران» برگزار می‌شود.

در این نشست حجت الاسلام ابوذر مظاهری به عنوان ارائه دهنده و حجت الاسلام محمد صادق ابوالحسنی در جایگاه ناقد مطالب بیان شده را نقد و بررسی خواهد کرد. همچنین مدیر کرسی حجت الاسلام محمد بهمنی است.

زمان برگزاری این نشست شنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۴۵ خواهد بود.

محل برگزاری قم، بلوار جمهوری اسلامی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، طبقه پنجم، سالن اندیشه است.

علاقمندان می‌توانند به صورت مجازی از طریق اینجا در این نشست شرکت کنند.

کد مطلب 5614207
فاطمه علی آبادی

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