طرح جدید ترافیک پایتخت و ۱۰ سوال

خبرگزاری مهر، گروه اجتماعی، شهرام جبارزادگان: معاون محترم حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در گفت و گو با یکی از رسانه ها، از احتمال لغو صدور آرم سالانه طرح ترافیک خبر داده و تاکید کرده است: با حذف فروش سالانه طرح ترافیک کمک می کنیم تا مردم آزادی بیشتری برای ورود به محدوده طرح ترافیک داشته باشند! و البته در تیتر این گفت و گو، در حالی از جزئیات طرح جدید ترافیکی پایتخت خبر داده شده که هیچ نکته ای از جزئیات این طرح به چشم نمی خورد.

به نظر می رسد طرح جدید ترافیک که ایده آن مطرح شده، قبل از اینکه برنامه ای اجرایی و عملیاتی باشد، ایده ای آرمان گرایانه است و به همین دلیل در ذهن من به عنوان یک شهروند سوالات متعددی در مورد اجرای این طرح شکل گرفته که برخی از آن ها را با خوانندگان این نوشتار به اشتراک می گذارم.

سوال اول؛ سابقه طرح ترافیک به سال ۱۳۵۷ یعنی حدود ۴ دهه قبل باز می گردد. آیا برای لغو طرحی که ۴ دهه قدمت دارد، ۴ ماه فکر و برنامه ریزی شده است و آیا در ۳ ماه باقی مانده تا آخر سال طرح جدید قابل اجراست؟

سوال دوم؛ در حال حاضر ورود به محدوده طرح ترافیک برای تعداد محدودی خودرو با پرداخت پول آزاد است. آیا منطق اینکه ورود به این محدوده برای همه خودروها با پرداخت پول آزاد باشد، استدلال صحیحی است؟

سوال سوم؛ هدف اولیه از اجرای طرح ترافیک، ایجاد محدودیت برای ورود خودروها به محدوده مرکزی شهر به منظور کاهش ترافیک و آلودگی هوا بوده است. آیا آزادی ورود همه خودروها به این محدوده این هدف را تامین می کند؟

سوال چهارم؛ هدف از اجرای طرح جدید، آزادی بیشتر به مردم برای ورود به محدوده طرح ترافیک اعلام شده است. آیا اینکه هر شهروندی که پول بیشتری بپردازد می تواند وارد این محدوده شود، به معنای آزادی بیشتر به مردم است؟

سوال پنجم؛ ناوگان حمل و نقل عمومی تهران به ویژه در نیمه دوم سال پاسخگوی انبوه شهروندانی است. آیا در طرح جدید ترافیک وسایل نقلیه عمومی آمادگی پاسخگویی به انبوه مسافران را دارند؟

سوال ششم؛ ورود و تردد انبوه موتور سیکلت ها به محدوده طرح ترافیک، یکی از معضلات اصلی این محدوده است. با توجه اینکه به گفته مسئولان مربوطه موتورها ۶ تا ۸ برابر خودروها آلودگی تولید می کنند آیا در طرح جدید ترافیک برای معضل موتور سیکلت ها فکری شده است؟

سوال هفتم؛ در حال حاضر خودروهای آلاینده از جمله اتوبوس ها و تاکسی ها در محدوده طرح ترافیک تردد می کنند. آیا در طرح جدید ترافیک بین این خودروها و خودروهای پاک مانند خودروهای هیبریدی تفاوتی وجود دارد؟

سوال هشتم؛ هزاران جانباز و معلول و نیز بسیاری از بیماران خاص به دلیل مشکلات جسمی از خودروهای دارای مجوز طرح ترافیک با حداقل تعرفه برای تردد در سطح شهر و مراکز درمانی استفاده می کنند. آیا در طرح جدید ترافیک برای این گروه از شهروندان برنامه ریزی شده است؟

سوال نهم؛ در حال حاضر بسیاری از خودروهای غیرامداد و اورژانس از جمله خودروهای مسئولان درجه ۲، نه تنها وارد محدوده طرح ترافیک می شوند که از خطوط ویژه بی آر تی عبور می کنند. آیا در طرح جدید ترافیک به جز افراد ثروتمند که می توانند وارد این طرح شوند، مسئولان نیز مستثنی هستند؟

سوال دهم؛ در حال حاضر نیز نیروهای پلیس و دوربین های هوشمند، ظرفیت کنترل ورودی های طرح زوج و فرد و طرح ترافیک را ندارند و گواه آن انبوه خودروهایی است که با پوشاندن پلاک خود وارد محدوده طرح ترافیک می شوند. آیا در طرح جدید ترافیک که قرار است ورود به محدوده طرح ترافیک برای همه خودروها آزاد شود، برای کنترل انبوه خودروها چاره ای اندیشیده شده است؟

به عنوان یک شهروند، سوالات بسیار دیگری در مورد طرح جدید ترافیک پایتخت در ذهن دارم که آن ها را در فرصت دیگری که جزئیات بیشتری از این طرح اعلام شد، مطرح می کنم اما به بیان این نکته اکتفا می کنم که طرح مطرح شده، تا این جای کار طرحی برای اجرا نشدن است.

کارشناس برنامه ریزی شهری