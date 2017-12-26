متخصصان ایرانی با مهار چاه نفتی رگ سفید تبدیل به برند جهانی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سپهر سپهری اظهار کرد: مهار فوران چاه ۱۴۷ میدانی نفتی رگ سفید، برگ زرین دیگری در کارنامه این صنعت راهبردی به ثبت رساند و نشان داد که متخصصان ایرانی توانمندی راهبری از صفر تا صد میادین نفت و گاز را دارند و در این زمینه در جهان یک برند به شمار می‌آیند.



وی افزود: زنجیره تولید از میدان‌ها و مخازن نفت و گاز شامل اکتشاف، حفاری، استخراج و بهره برداری نیازمند تحصص و دانش فنی خاص است که بخش حفاری به عنوان نخستین گام پس از زمین شناسی و پتروفیزیک در زمینه شناخت و کشف مخزن به شمار می‌رود و بدون آن دسترسی به تولید و تداوم آن غیر ممکن است.



سپهری گفت: حفاری که خود نیازمند برنامه ریزی مهندسی و تخصصی ویژه است یکی از پرخطر ترین عملیات میدانی در صنعت نفت جهان به‌شمار می آید که از آن جمله حادثه فوران چاه‌ها با آتش سوزی مهیب توام با خسارت سنگین به تجهیزات و گاهی تلفات انسانی است.



مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی حفاری ایران افزود: فوران‌ها بسته به فشار، دما، سیال، حجم گاز و موقعیت جغرافیائی محل چاه متفاوت و پیچیدگی خاصی دارند و برای کنترل فوران هر چاه نیاز به برنامه ریزی و بسیج امکانات و تجهیزات منحصر به همان فوران است، هر چند در تعاریف شیوه مهار مشابهت دارد و به هم نزدیک است.



وی اظهار کرد: فوران و آتش سوزی چاه ۱۴۷ رگ سفید – ۲ با توجه به فشار بالای گاز میدان نفتی رگ سفید از جمله حوادثی بود که در نوع خود منحصر به فرد و مهار آن نیازمند محاسبات فنی و مهندسی دقیق بود که متخصصان صنعت نفت در این شرکت و شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به خوبی توانستند در نتیجه هم افزایی و به‌کارگیری ظرفیت‌های موجود از نظر دانش فنی، عملیاتی، پشتیبانی و لجستیکی به نحو مطلوب به آن عینیت بخشند.



سپهری گفت: به دنبال وقوع این حادثه در هفتم آبان ماه گذشته، مدیران ارشد و متخصصان دو شرکت با نظارت مستقیم وزیر نفت و حضور مستمر معاون شرکت ملی نفت ایران در امور تولید نسبت به تشکیل ستادهای بحران و راهبری مهار فوران چاه اقدام و در این ارتباط برنامه ریزی و جدول کاری تعریف و بکارگیری کردند و در زمانی کوتاه با وجود کوهستانی بودن منطقه و فاصله تا حوزه ستادی این شرکت ها در اهواز هر آنچه نیاز بود به منطقه گسیل و تیم‌های عملیاتی و پشتیبانی از هر دو شرکت در موقعیت مستقر و بی درنگ در تدارک تحقق زیر ساخت‌ها برآمدند.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری با اشاره به اینکه مهار این فوران با دو روش در دستور کار قرار گرفت، افزود: بستن چاه (کشتن) از سطح و مسدود کردن آن از عمق روش های بود که به موازات یکدیگر آغاز و پس از ایجاد راه‌های دسترسی، احداث استخرهای آب، ایجاد شبکه تامین آب و خنک کردن محوطه، اجرایی شد.



وی اظهار کرد: ساخت انواع استینگر، آماده سازی آتی واگن‌ها، و دیگر تجهیزات مختص عملیات کشتن چاه از سطح (TOP KILL) و همچنین ایجاد محل استقرار دو دستگاه حفاری ۹۳ و ۹۴ فتح برای حفر چاه های امدادی و بستن چاه از عمق (BOTTOM KILL) در فرصتی بسیار کوتاه تر نسبت به عرف معمول اماده سازی و اجرایی شد که در نوع خود قابل توجه و حایز اهمیت است.



سپهری گفت: به‌کارگیری میدانی استینگر ها در شرایط بسیار دشوار به خاطر حجم فوران و دمای بالا در شرایط ایمن کلید خورد که با وجود چند مرحله تلاش مهارگران و تیم های عملیاتی حاضر در صحنه مهار از سطح به نتیجه نرسید و با حفر چاه امدادی عملیات مهار فوران چاه از عمق محقق و چاه به کنترل در آمد.



مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی حفاری ایران با بیان اینکه هم اکنون عملیات ایمن سازی چاه در جریان است و ضمن بزرگداشت یاد و خاطره فرزاد ارزانی و محمد سلیمی دو نفر از کارکنان شرکت که در این حادثه جان باختند، توضیح داد: تجارب این عملیات مستند سازی و برای استفاده در اختیار متخصصان صنعت نفت و جامعه دانشگاهی کشور قرار می‌گیرد.



به گزارش خبرنگار مهر، حادثه فوران و آتش سوزی چاه ۱۴۷ رگ سفید – ۲ در حوزه عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران از شرکت های زیر مجموعه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به هنگام حفاری بوسیله دکل ۹۵ شرکت ملی حفاری ایران در هفتم آبان ماه گذشته اتفاق افتاد که در جریان آن دو نفر از کارکنان ملی حفاری جان خود را از دست دادند و دستگاه حفاری و بخش عمده تجهیزات آن به طور کامل در آتش سوخت.

این چاه پس از ۵۸ روز در نتیجه تلاش بی وقفه و مستمر مهارگران صنعت نفت در شامگاه سه شنبه (پنجم دی‌ماه) مهار و آتش سرکش خاموش و به کنترل در آمد.