زلزله ۴.۲ریشتری تهران/‌تعطیلی مدارس البرز/مدارس پایتخت تعطیل نیست

به گزارش خبرنگار مهر، زلزله ای به قدرت ۴.۲ ریشتر ساعت ۵۴ دقیقه بامداد روز چهارشنبه در ملارد تهران در مرز استان البرز رخ داد.



عمق این زلزله ۱۲ کیلومتری سطح زمین گزارش شده است.



چهارشنبه شب گذشته نیز زلزله ۵.۲ ریشتری در ملارد رخ داده بود.



زمین لرزه امشب در تهران، کرج، شهریار، رباط کریم و اسلامشهر احساس شد. برخی مردم در پی زلزله خانه های خود را ترک کردند و به خیابانها رفتند.

۶:۰۷ مدارس اسلامشهر، چهاردانگه، بهارستان و رباط کریم هم تعطیل شدند ، این تعطیلی شامل دانش آموزانی که امتحان نهایی دارند، نمی شود.

۵:۵۳ استاندار تهران اعلام کرد: تمامی مقاطع تحصیلی ملارد، قدس و شهریار جز دانش آموزانی که امتحان نهایی دارند تعطیل است.



۵:۲۰ الماسی مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران گفت: ادارات و مدارس استان تهران تعطیل نیستند . در خصوص تعطیلی مدارس شهرستان های ملارد، قدس و شهریار استاندار در حال بررسی است، تا تصمیم قطعی را اعلام کند.

۵:۰۲ مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز گفت: حدود ۴۶ مصدوم بر اثر فرار و خروج اضطراری از ساختمان ها گزارش شده که ۳ تن در بیمارستان بستری شده اند که این امر صدمه ناشی از تخریب و آسیب مستقیم زلزله محسوب نمی شود.



۵:۰۱ رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران اعلام کرد مدارس و ادرات پایتخت فردا تعطیل نیستند.



۴:۳۵ فرماندار ملارد از مصدومیت ۴ نفر در زمین لرزه امشب در این شهر خبر داد. مصدومان به بیمارستان شهریار منتقل شدند.

۳:۵۰ مدارس و دانشگاه های استان البرز تعطیل شد و به جز امتحانات نهایی سوم متوسطه ، امتحانات داخلی آموزش و پرورش در سایر مقاطع تحصیلی لغو شد.

تمامی ادارات البرز دایر هستند.

۳:۳۷ امتحانات داخلی مدارس شهرستان های ملارد و قدس در پی وقوع زلزله ملارد لغو شد.

۳:۱۰ رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران اعلام کرد : با هماهنگی‌های انجام شده از سوی مدیریت بحران از دستگاه‌هایی همچون مدیریت مصلای تهران، مدیریت ورزشگاه‌های بزرگ مانند آزادی و ... خواستیم تا درهای خود را به روی مردم باز کنند تا کسانی که وحشت از زلزله دارند، در این اماکن مستقر شوند.

تمامی سوله‌های مدیریت بحران تهران نیز در آماده‌باش کامل هستند و نگرانی از این بابت وجود ندارد.

۲:۵۰ جلسه ستاد مدیریت بحران استان تهران، به ریاست محمد حسین مقیمی، استاندار تهران تشکیل شد.



۲:۴۶ رییس آموزش و پرورش شهریار از لغو امتحانات داخلی ۶ دی ماه مدارس این شهرستان خبر داد.

۲:۳۴ در مجموعه ورزشی آزادی برای اسکان مردم باز شد . حرم امام (ره) نیز اعلام کرده است که پذیرای مردم است.



۲:۳۲ رئیس سازمان مدیریت بحران اعلام کرد: هیچ خطری گسل های تهران را تهدید نکرده است.



۲:۲۸ شورای هماهنگی مدیریت بحران استان البرز تشکیل جلسه داد.



۲:۲۲ استانداری تهران اعلام کرد تاکنون خبری مبنی بر تعطیلی مدارس تهران اعلام نشده است ، شهروندان به شایعات توجه نکنند.



۲:۱۵ مجید تاتار معاون پژوهشی مرکز بین‌المللی زلزله‌شناسی کشور در رابطه با لرزش دوباره تهران که دقایقی قبل به وقوع پیوست، بیان داشت: این زمین لرزه در محل زمین لرزه چهارشنبه گذشته است.

وی تاکید کرد که این زمین لرزه ارتباطی با گسل‌های تهران ندارد.



۲:۱۲ بهمن خطیبی فرماندار ملارد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجموعه ستاد بحران شهرستان در حال اماده باش و سرکشی در سطح شهرستان هستند.

وی با بیان این که تاکنون هیچ گونه مشکل و گزارشی از خسارات مالی و جانی زلزله بامداد چهارشنبه گزارش نشده است، افزود: آرامش نسبی در سطح شهرستان مشاهده می شود و هم اکنون از میزان تردد خودروها در سطح شهرستان کاسته شده است.

۲:۰۲ سید جلال ملکی سخنگوی آت نشانی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : تاکنون هیچ تماسی با سامانه ۱۲۵ برای تخریب یا حادثه ای در ارتباط با زلزله نشده است.

وی ادامه داد: این زلزله در غرب تهران احساس شده و در تمام تهران احساس نشده است و خوشبختانه هیچ حادثه تخریبی گزارش نشده است.



۱:۵۴ استاندار تهران در پی وقوع زلزله امشب گفت: شهروندان ضمن حفظ آرامش از شتاب زدگی و حرکت با خودروها در معابر بپرهیزند.



۱:۵۰ کانال تلگرامی محمد علی نجفی شهردار تهران نوشت: طبق اطلاعات دریافتی از سازمان مدیریت بحران، زلزله رخ داده مربوط به گسل مشکین دشت- اشتهارد و پس لرزه زمین‌لرزه هفته گذشته است. زلزله رخ داده هفته گذشته زنگ هشداری برای مدیریت بحران بود و سبب آمادگی بیشتر این ستاد شد.



شهرداری تهران با تمام ظرفیت‌هایش در آماده باش کامل برای نقش‌آفرینی و مدیریت بحران‌های احتمالی است.



همشهریان عزیز نیز ضمن آنکه باید همواره آمادگی‌های لازم را داشته باشند، از بابت پس لرزه امشب نگران نباشند.



۱:۴۷ معاون امداد و نجات هلال‌احمر استان تهران اعلام کرد استانهای معین البرز و تهران هم در آماده باش کامل هستند.



۱:۳۶ معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور اعلام کرد : این زمین‌لرزه مربوط به گسل مشکین‌دشت - اشتهارد است و در ساعت ۵۴ دقیقه بامداد امروز در عمق ۱۲ کیلومتری زمین رخ داد.

به گفته وی این زلزله از جمله پس‌لرزه‌های زمین‌لرزه ۵.۲ ریشتری هفته گذشته در تهران و البرز بود.

وی گفت: جای نگرانی بابت این زلزله وجود ندارد و مردم نگران نباشند.



۱:۳۰ زلزله ۱.۵ ریشتری صفادشت تهران را لرزاند



۱:۲۹ طبق آخرین وضعیت براساس مانیتورینگ های پلیس پایتخت بار ترافیکی در شهر مشاهده نمی شود.

۱:۲۰ معاون امداد و نجات هلال احمر استان تهران هم از آماده باش نیروهای هلال احمر شهرستان ملارد خبر داد و گفت: تاکنون گزارشی از خسارات جانی و مالی ارائه نشده است.

ابراهیم تاجیک نوری، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به زلزله بامداد چهارشنبه در ملارد و مناطقی از مرز استان های البرز و تهران با اعلام این خبر افزود: نیروهای امدادی هلال احمر شهرستان ملارد هم اکنون در وضعیت آماده باش هستند.



۱:۱۷ سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران نیز اعلام کرده است تاکنون گزارشی از حادثه ناشی از زلزله گزارش نشده است.



۱:۱۵ به گفته سخنگوی ستاد مدیریت بحران کشور این زمین لرزه خسارت جانی و مالی به همراه نداشت.

۱:۱۰ اورژانس اعلام کرد تیم‌های ارزیاب به کانون زلزله ۴.۲ ریشتری امشب ملارد اعزام شدند.







