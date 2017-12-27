درخواست همکاری محیط زیست از فرماندهی انتظامی تهران نشست سه جانبه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، نشست سه جانبه فرمانده انتظامی تهران بزرگ، فرمانده یگان سازمان حفاظت محیط زیست و مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران با هدف افزایش همکاری ها در برخورد با تخلفات محیط زیستی به میزبان ستاد فرماندهی نیروی انتظامی برگزار شد.

کیومرث کلانتری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در این نشست با ارائه گزارشی از کشفیات مشترک صورت گرفته به کشف و ضبط یک قلاده یوزپلنگ ماده در روز دوشنبه مورخ 4 دی ماه اشاره کرد و خواستار ادامه همکاری ها در تمامی حوزه ها به ویژه در زمینه مبارزه با قاچاق حیات وحش و زمین خواری در سطح حوزه استحفاظی استان شد.

بنابراین گزارش، جمشید محبت خانی فرمانده یگان سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این نشست با ارائه گزارشی از اقدام هایی که طی مدت دو ماه خدمت خود در محیط زیست انجام داده، ابراز امیدواری کرد: افزایش همکاری های مشترک میان فرماندهی انتظامی تهران بزرگ و سازمان حفاظت محیط زیست منجر به رفع برخی چالش های ریشه دار همچون تخلفات صورت گرفته در بازار خرید و فروش پرندگان خلیج فارس و سایر امکان غیرمجاز عرضه حیات وحش سطح استان تهران، همچنین تخلفات صورت گرفته در فضای مجازی شود.

همچنین، حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ ضمن ابراز خرسندی از تعامل و همکاری های سازنده فرماندهی انتظامی استان تهران با یگان حفاظت سازمان محیط زیست و اشاره به اهمیت حفظ آب و خاک و رعایت مسائل زیست محیطی در تمام حوزه ها، گفت: غفلت از محیط زیست و تعلل و کم کاری در این حوزه، پیامدها و خسارات زیادی به همراه دارد، همانطور که در حال حاضر چالش آلودگی هوای تهران اثراتی خطرناک و بعضا غیر قابل جبران برای نسل حاضر و آتی به همراه دارد.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اعلام آمادگی کامل نیروی انتظامی استان برای همکاری با یگان حفاظت سازمان محیط زیست، به ویژه حل و فصل مشکلات موجود در سطح یگان حفاظت استان، ابراز امیدواری کرد: همکاری های سازنده دو مجموعه تداوم داشته باشد.