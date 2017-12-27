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۶ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۲۰

مدیرکل امور فرهنگی و رسانه سازمان تبلیغات:

گفتمان‌های دینی در سطح کشور ۴۷ درصد پوشش مردمی دارند

گفتمان‌های دینی در سطح کشور ۴۷ درصد پوشش مردمی دارند

بوشهر - مدیرکل امور فرهنگی، رسانه و فناوری‌های نوین سازمان تبلیغات اسلامی از پوشش مردمی ۴۷ درصدی گفتمان‌های دینی در سطح کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد صحت قول صبح چهارشنبه در گفتمان دینی دانشجویی استان بوشهر با موضوع آسیب‌های اجتماعی اظهار داشت: طرح گفتمان‌های دینی در سطح کشور از پوشش ۴۷ درصدی جامعه برخوردار هستند.

مدیرکل امور فرهنگی رسانه و فناوری‌های نوین سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: با توجه به برگزاری مطلوب طرح گفتمان های دینی در سطح کشور توقع از این طرح بالا رفته است.

وی اضافه کرد: در ابتدای اجرای این طرح می‌بایست با هزینه سنگین اساتید طراز اول را به مناطق مختلف اعزام می‌کردیم ولی با گذشت زمان و اعلام این استان‌ها مبنی بر اینکه پتانسیل تامین استاد را دارند از ظرفیت خوبی در این زمینه برخوردار شدیم.

حجت الاسلام صحت قول افزود: در اجرای گفتمان های دینی نگاه سازمان تبلیغات به این است که به سمتی حرکت کنیم که اساتید برگزاری گفتمان‌ها را به چهره‌هایی تبدیل کنیم که در مباحث و موضوعات علمی مختلف در هر استان قابل ارائه باشند.

کد مطلب 4184156

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