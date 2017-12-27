به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد صحت قول صبح چهارشنبه در گفتمان دینی دانشجویی استان بوشهر با موضوع آسیبهای اجتماعی اظهار داشت: طرح گفتمانهای دینی در سطح کشور از پوشش ۴۷ درصدی جامعه برخوردار هستند.
مدیرکل امور فرهنگی رسانه و فناوریهای نوین سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: با توجه به برگزاری مطلوب طرح گفتمان های دینی در سطح کشور توقع از این طرح بالا رفته است.
وی اضافه کرد: در ابتدای اجرای این طرح میبایست با هزینه سنگین اساتید طراز اول را به مناطق مختلف اعزام میکردیم ولی با گذشت زمان و اعلام این استانها مبنی بر اینکه پتانسیل تامین استاد را دارند از ظرفیت خوبی در این زمینه برخوردار شدیم.
حجت الاسلام صحت قول افزود: در اجرای گفتمان های دینی نگاه سازمان تبلیغات به این است که به سمتی حرکت کنیم که اساتید برگزاری گفتمانها را به چهرههایی تبدیل کنیم که در مباحث و موضوعات علمی مختلف در هر استان قابل ارائه باشند.
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