به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانیفضلی پیش از ظهر امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره زلزله شب گذشته تهران گفت: صدا و سیما تلاش کند تا به مردم ضمن آموزش برای آمادگی، اطلاعرسانی کند و همشهریان تهرانی ضمن حفظ آرامش و هوشیاری، در زمان وقوع زلزله در محدوده محل سکونت خود باشند؛ چرا که این مسئله در صورت بروز حادثه به کمکرسانی و امداد کمک خواهد کرد؛ ضمن اینکه سارقان از خالی بودن منازل برای سرقت استفاده نخواهند کرد.
وی ادامه داد: مردم تنها به اطلاعیههای رسمی توجه کنند تا دست به دست هم دهیم و این بحران را مدیریت کنیم، متأسفانه دیشب بعد از وقوع زلزله، باز مردم به خیابانها آمده و ترافیک سنگینی ایجاد کردند. در این صورت اگر شرایط خاص پیش بیاید، برای امدادرسانی با مشکل مواجه خواهیم بود.
رحمانیفضلی گفت: ۲۲ منطقه تهران را بین ۲۲ استان تقسیم کردیم تا در صورت بروز بحران، به تهران امدادرسانی کنند؛ مقرر شده سولههایی برای استقرار اقلام مورد نیاز در صورت بروز بحران و امدادرسانی در نظر گرفته شود.
وزیر کشور با بیان اینکه باید ضریب کمکرسانی به تهران را بالا ببریم، خاطرنشان کرد: جلسهای خواهیم داشت تا همه دستگاهها گزارش اقدامات خود را ارائه دهند. همچنین در نظر داریم مانوری هم برگزار کنیم.
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