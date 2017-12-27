  1. سیاست
  2. دولت
۶ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۱۸

رحمانی‌فضلی در جمع خبرنگاران:

مردم در زمان بحران فقط به اطلاعیه‌های رسمی توجه کنند

مردم در زمان بحران فقط به اطلاعیه‌های رسمی توجه کنند

وزیر کشور با اشاره به اینکه صدا و سیما ضمن اطلاع‌رسانی به مردم برای مواقع بحرانی هم آموزش دهد، گفت: مردم فقط به اطلاعیه‌های رسمی توجه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی‌فضلی پیش‌ از ظهر امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره زلزله شب گذشته تهران گفت: صدا و سیما تلاش کند تا به مردم ضمن آموزش برای آمادگی، اطلاع‌رسانی کند و همشهریان تهرانی ضمن حفظ آرامش و هوشیاری، در زمان وقوع زلزله در محدوده محل سکونت خود باشند؛ چرا که این مسئله در صورت بروز حادثه به کمک‌رسانی و امداد کمک خواهد کرد؛ ضمن اینکه سارقان از خالی بودن منازل برای سرقت استفاده نخواهند کرد.

وی ادامه داد: مردم تنها به اطلاعیه‌های رسمی توجه کنند تا دست به دست هم دهیم و این بحران را مدیریت کنیم، متأسفانه دیشب بعد از وقوع زلزله، باز مردم به خیابان‌ها آمده و ترافیک سنگینی ایجاد کردند. در این صورت اگر شرایط خاص پیش‌ بیاید، برای امدادرسانی با مشکل مواجه خواهیم بود.

رحمانی‌فضلی گفت: ۲۲ منطقه تهران را بین ۲۲ استان تقسیم کردیم تا در صورت بروز بحران، به تهران امدادرسانی کنند؛ مقرر شده سوله‌هایی برای استقرار اقلام مورد نیاز در صورت بروز بحران و امدادرسانی در نظر گرفته شود.

وزیر کشور با بیان اینکه باید ضریب کمک‌رسانی به تهران را بالا ببریم، خاطرنشان کرد: جلسه‌ای خواهیم داشت تا همه دستگاه‌ها گزارش اقدامات خود را ارائه دهند. همچنین در نظر داریم مانوری هم برگزار کنیم.

کد مطلب 4184349

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها