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۷ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۰۰

فهرست نامزدهای نهایی جایزه ادبی داستان شیراز اعلام شد

فهرست نامزدهای نهایی جایزه ادبی داستان شیراز اعلام شد

شیراز- نامزدهای نهایی نخستین دوره جایزه ادبی «داستان شیراز» معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از پایان داوری نهایی آثار راه یافته به مرحله نیمه نهایی، دبیرخانه «جایزه ادبی داستان شیراز»، نامزدهای نهایی خود را به ترتیب زیر، اعلام می دارد:

برگزیدگان در بخش رمان به ترتیب حروف الفبا:

۱. «کوچه ابرهای گمشده» نوشته ی کوروش اسدی، نشر نیماژ؛

۲. «مارون» نوشته ی بلقیس سلیمانی، نشر چشمه؛

۳. «ناتمامی» نوشته ی زهرا عبدی، نشر چشمه.

برگزیدگان بخش داستان کوتاه به ترتیب حروف الفبا:

۱. «خانه کوچک ما» نوشته ی داریوش احمدی، نشر نیماژ؛

۲. «همین امشب برگردیم» نوشته ی پیمان اسماعیلی، نشر چشمه؛

۳. مجموعه داستان «X=V.T» نوشته ی محمدهادی پورابراهیم، نشر شهرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین معرفی و پایانی «جایزه ادبی داستان شیراز» شنبه ۹ دی ماه در مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس برگزار می شود.

کد مطلب 4185044

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