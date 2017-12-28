شهرداری همدان تشنه فناوری در حوزه های مختلف مدیریتی و اجرایی است

به گزارش خبرنگار مهر، سومین نشست «اشتراک دانش و تجربه» با همکاری مرکز مطالعات و پژوهش های شورای شهر همدان، دانشگاه بوعلی سینا، و پارک علم و فناوری استان همدان و با موضوع نوآوری فناورانه در مدیریت شهری صبح پنج شنبه در دانشگاه بوعلی سینا برگزار شد.

حمید بادامی نجات در این نشست، گفت: جلسه حاضر به عنوان پیش رویدادی برای رفع ابهامات ایده پردازان و شرکت کنندگان در ارتباط با موضوع تعیین شده برای نشست حاضر و ایجاد آمادگی اولیه این افراد برای ایده پرازی در حوزه های اعلام شده توسط شهرداری همدان است تا به منظور ایجاد کسب و کارهای نوآورانه و فناورانه در حوزه مدیریت شهری فعال شوند.

بادامی نجات با بیان اینکه رویداد اصلی ماه آینده برگزار خواهد شد، افزود: جلسه حاضر به منظور باز کردن و جهت دهی ذهن افراد خلاقی است که قصد شرکت در رویداد ایده‌پردازی را دارند.

بادامی نجات اضافه کرد: فهرست نیازهای فناورانه شهرداری در ۱۰ حوزه از جمله فنی و عمرانی، خدمات شهری، سازمان پسماند، مدیریت بحران، فضای سبز، زیباسازی، سازمان آتش نشانی، معاونت شهرسازی، حمل و نقل و ترافیک و فناوری اطلاعات اعلام شده و در اختیار تمامی داوطلبین قرار گرفته است تا بر اساس آن به ایده پردازی و ارائه راهکار و پیشنهادات نوآورانه و فناورانه جهت رفع هرچه بهتر این نیازها بپردازند.

وی موازی کاری دستگاه های اجرایی در برگزاری همایش ها و عدم تعامل و هماهنگی آنها با هم را از نکات مهمی در عدم موفقیت همدان در بحث برندینگ دانست و اظهار کرد: متاسفانه هر یک از دستگاه ها و ادارات در این زمینه به صورت انفرادی وارد شده و تنها به دنبال ثبت عملکرد در کارنامه کاری خود هستند.

وی با اشاره به اینکه در بحث معرفی و برندینگ همدان، هماهنگی و تعامل دستگاه های اجرایی با هم بسیار حائز اهمیت است، افزود: بر این اساس دستگاه های اجرایی باید همسو و هماهنگ با هم گام برداشته و برنامه های مشترکی را داشته باشند تا همدان در سطح ملی و بین المللی مطرح بوده و در شان پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین بدرخشد.

بادامی نجات گفت: شهرداری همدان تشنه و نیازمند فناوری در حوزه های مختلف مدیریتی و اجرایی بوده و تعهد شورای شهر و شهرداری استفاده از نیروهای توانمند و شرکت های دانش بنیان و فناوری استان در این زمینه است.

وی اضافه کرد: طرح هاو ایده های خوبی که بتواند مدیریت شهری همدان را کمک کند پیگیر اجرای آن خواهیم بود.

وی در ادامه سخنانش بر ضرورت توجه به رفع نیازهای فناورانه شهرداری همدان با رویکردی دانشی و نوآورانه تاکید کرد و یادآور شد: برگزاری چنین رویدادهایی می تواند به رفع نیازهای اصلی شهرداری همدان با شیوه ای کارآمد و نوین کمک کند.