به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ظهر امروز پنجشنبه ۷ دی ماه در جلسه بررسی آخرین وضعیت قاچاق کالا و ارز در محل این وزارتخانه گفت: دستگاه‌های مسئول نسبت به ورود کالاهای قاچاق در مبادی رسمی و مناطق آزاد کنترل دقیق تری داشته باشند و می‌بایست وظایف دستگاه‌ها در امر مبارزه با قاچاق طبق جدول زمانبندی تهیه شود و همچنین با اجرای طرح ساماندهی کولبری تا ۷۰ درصد میزان قاچاق در این مبادی کنترل می‌شود.

رحمانی فضلی در این جلسه در سخنانی عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مثبت و قابل قبول توصیف کرد و اظهارداشت: بر اساس گزارش‌ها میزان قاچاق در کشور طبق ۴ شاخص و مبنا مورد سنجش و اندازه گیری قرار می‌گیرد که در سایر کشورها هم بر اساس همین الگو عمل می‌شود.

وی با اشاره به گزارش ارائه شده نسبت به کشفیات سوخت قاچاق در کشور گفت: کار عظیمی در مسئله کشفیات سوخت قاچاق صورت گرفته که باید این روند تداوم یابد.

وزیر کشور از فعالیت ۱۰ سامانه اصلی و ۷۰ سامانه فرعی به منظور کشف کالاهای قاچاق خبر داد و بر ضرورت بهره مندی بیشتر این سامانه ها در مبادی رسمی تاکید کرد و افزود: اجرای طرح ریجستری موبایل کار بزرگی بود که نقش بسیار مهمی در کاهش قاچاق گوشی‌های همراه خواهد داشت. همچنین گمرک، بانک مرکزی، وزارت اطلاعات و ناجا بر اساس سامانه هایی که در اختیار دارند اقدامات مناسبی در امر کشفیات کالاهای قاچاق داشتند که این روند با رفع موانع پیش رو باید ادامه یابد.

رحمانی فضلی بیان کرد: تمامی دستگاه‌ها بر اساس تجریات و کشفیاتی که دارند نسبت به شناسایی خلاءها و موانع پیش رو اقدام کنند تا بتوانیم گام های بلندتری در این زمینه برداریم.

وی بر ضرورت جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق از مبادی رسمی و مناطق آزاد تاکید کرد و گفت: دستگاه‌های مسئول باید در این مجاری تدابیر و کنترل دقیق تری اعمال کنند و همچنین از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواست در گزارشی عوامل موثر قاچاق، مبادی ورود کالاها، نحوه انتقال ارز را تهیه و ارائه کنند.

رحمانی فضلی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله قاچاق مواد مخدر اشاره کرد و از نیروی انتظامی خواست پیشنهادات خود را به منظور مقابله جدی تر با این امر با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط ارائه کند.

وی بیان کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گزارشی از اقدامات انجام شده به همراه موانع کار و پیشنهادت خود را به همراه وظایف دستگاه ها با جدول زمانبندی شده تهیه و ارائه کند.

وزیر کشور به مسئله قاچاق کالا از طریق ته لنجی و کولبری اشاره کرد و گفت: با اجرای طرح ساماندهی کولبری تا ۷۰ درصد میزان قاچاق در این مبادی کنترل می‌شود لذا با اجرای این طرح ضمن حفظ کرامت مردم این مناطق از وقوع اتفاقات ناگورا که گاهاً شاهد آن بوده‌ایم جلوگیری می‌شود و مردم آن منطقه بر اساس سازوکار مشخص می‌توانند از طریق بازارچه های مرزی و تحت نظارت اقدام به ورود کالا و امرار معاش کنند. همچنین اجرای برنامه مناسبی هم در جهت جلوگیری و کاهش قاچاق از طریق ته لنجی آغاز شده است.

در این جلسه ذوالفقاری معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور، دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور، خسرو تاج معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت، عسگری معاون وزیر و رئیس کل گمرک، گلستانی معاون برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نوری معاون امور اقتصادی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز دادستانی کل کشور، سردار مقیمی رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی و عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی، نماینده وزارت اطلاعات ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده نقطه نظرات خود در خصوص موضوع مورد بحث ارائه کردند.