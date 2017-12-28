حمایت ۵۰ هزار میلیارد تومانی از تولید/زیر ذره بین آمریکا هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، اکبر کمیجانی، گفت: دولت تدبیر و امید در سال ۱۳۹۶، ۵۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از تولید، تسهیلات بانکی در نظر گرفت که ۳۰ هزار میلیارد تومان آن برای حمایت از رونق تولید و اشتغال بود البته امسال حمایت از ۲۰ هزار بنگاه تولیدی در دستور کار است.

وی ادامه داد: علاوه بر آن با موافقت مقام معظم رهبری، ۱.۵ میلیارد دلار نیز از محل صندوق توسعه ملی و معادل ریالی آن از محل منابع بانکی برای اشتغال ویژه روستاها و مناطق عشایری در نظر گرفته شد. پارسال ۵۴۸ هزار میلیارد تومان مجموع تسهیلات پرداختی بانک ها بود، پیش بینی می شود، این مبلغ امسال تا ۶۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد که بخش عمده آن شامل ۵۰ هزار میلیارد تومان برای طرح حمایت از رونق تولید است که پرداخت می شود.

طبق گفته این مقام مسوول بانک مرکزی سال گذشته سهم بالایی در اجرایی شدن طرح رونق تولید داشت و بانک ها نیز همکاری مطلوبی داشتند به گونه ای که ۱۶۸هزار میلیارد ریال از مبلغ تسهیلات بانکی سال ۹۵ به واحدهای تولیدی دارای مشکل پرداخت شد. در سال جاری شاهد برگزاری انتخابات و اجرای طرح موفق تسهیلات ازدواج به متقاضیان بوده ایم و از نیمه مهرماه بانک ها به صورت اختصاصی به مشکل واحدهای تولیدی و پرداخت تسهیلات این بخش پرداختند.

قائم مقام بانک مرکزی با برشمردن شرایط اقتصادی در ابتدای فعالیت دولت یازدهم یادآور شد: محدودیت های بین المللی و رشد منفی اقتصادی، بانک مرکزی را مجبور کرد تا جهت گیری های خود را تغییر دهد و به سمت حمایت از تولید و اشتغال در شرایط رکود اقتصادی برود.

کمیجانی با بیان اینکه هم اکنون و با تغییر جهت گیری ها شاهد افزایش سهم تامین سرمایه در گردش در بخش تولید هستیم ، ادامه داد: این سهم با هدف حمایت از تولید و اشتغال از ۴۶ درصد به ۶۴ تا ۶۵درصد رسید و امسال نیز تداوم دارد، ضمن آنکه تمامی بخش های صنعت و معدن از رشد منفی خارج و رشد مثبت داشته اند.

این مقام ارشد بانکی ،به وضعیت بخش مسکن نیز اشاره کرد و گفت: در این بخش نیز سال جاری بویژه در ۶ ماهه دوم سال شاهد رشد مثبت هستیم به گونه ای ارزش افزوده این بخش رشد مثبت را تجربه کرده و امیدواریم در ماه های پایانی نیز شتاب یابد.

وی در همین خصوص از رشد پرداخت تسهیلات بخش مسکن در استان یزد خبر داد و اظهار کرد: از مجموع واحدهای دارای قرارداد که درخواست تسهیلات مسکن داشته اند ۹۸درصد موفق به دریافت وام شدند که این آمار با متوسط کشوری نیز همخوانی دارد. حمایت های این مجموعه در حوزه تولید تنها تأمین سرمایه نبود، بلکه با همراهی و همکاری بانک ها ، تسهیلات رونق تولید و اشتغال به شکل تزریق منابع و نقدینگی در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته است.

کمیجانی در ادامه به تحولات بین المللی سیستم بانکی در قبل و بعد از برجام اشاره کرد و گفت: تا قبل از برجام و در زمان تحریم ها با ۲۷ بانک جهانی ارتباط داشتیم که شاید کوچک و پر خطر بود که با تلاش بانک مرکزی بعد از اجرای برجام با بیش از ۳۳۰ بانک بین المللی رابطه کارگزاری و کاری داریم ولی با این حال کاملا زیر ذره بین آمریکا هستیم.

وی با بیان بهبود شرایط بانکی کشور بعد از اجرای برجام تصریح کرد: امروزه در مقایسه با زمان تحریم ، وضعیت بانکی در عرصه بین المللی بسیار بهبود یافته است و عملا به منابع نفتی و حساب های خارجی کشور با هزینه کمتر و شرایط بهتر دسترسی پیدا کردیم.

این مقام مسوول عملکرد بانک های استان یزد را قانع کننده دانست و افزود: مجموع تسهیلات پرداختی بانک های یزد در هشت ماهه امسال ۱۲۴ هزار میلیارد ریال و سپرده های بانکی ۱۵۴هزار میلیارد ریال بود که مجموعا ۹۱ تا ۹۴درصد منابع به تسهیلات اختصاص یافته است.

قائم مقام بانک مرکزی ایران خواستار همراهی بدهکاران برای پرداخت بدهی ها به بانک ها شد ، ادامه داد: در هشت ماهه امسال با وجود انتخابات ، پرداخت تسهیلات ازدواج به ۵۳ هزار میلیارد ریال رسید در حالی که سال قبل بدون این مسائل ۵۴ هزار میلیارد ریال بود که در مجموع آمارهای خوبی است.

کمیجانی با اشاره به رشد بخش های صنعت و معدن یادآور شد: به زودی آمارهایی از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد که همگی بیانگر تدوام رشد مثبت در سه ماهه دوم امسال است.