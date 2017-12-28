نوسان اندک قیمت انواع سکه در بازار/ دلار گران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(پنجشنبه) هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار، با ۸۰۰ تومان کاهش نسبت به روز گذشته، یک میلیون و ۴۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان داد و ستد شد.

همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با ۸ هزار تومان کاهش ، یک میلیون و ۳۷۶ هزار تومان فروخته شد. امروز هر قطعه سکه نیم بهار آزادی با ۲ هزار تومان افزایش ۶۹۴ هزار تومان معامله شد.

هر قطعه سکه ربع بهار آزادی نیز ۴۰۸ هزار و ۷۰۰ تومان داد و ستد شد که نسبت به روز گذشته ۸۰۰ تومان کاهش داشت. قیمت هر قطعه سکه گرمی نیز بایک هزار تومان افزایش، ۲۷۱ هزار تومان تعیین شده بود.

امروز هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۹۷۸ تومان افزایش نسبت به روز گذشته ۱۳۱ هزار و ۷۷۸ تومان قیمت‌گذاری شده بود.

صرافی‌های پایتخت نیز هر دلار آمریکا را با ۱۰ تومان رشد نسبت به روز گذشته ۴ هزار و ۲۰۳ تومان می‌فروختند. همچنین هر یورو امروز با ۳۹ تومان افزایش نسبت به روز گذشته ۵ هزار و ۶۸ تومان و هر پوند انگلیس نیز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۵ هزار و ۷۰۸ تومان داد و ستد شد.