  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۷ دی ۱۳۹۶، ۱۳:۵۴

بررسی ها نشان داد؛

نوسان اندک قیمت انواع سکه در بازار/ دلار گران شد

نوسان اندک قیمت انواع سکه در بازار/ دلار گران شد

انواع سکه در بازار تهران، با نوسان قیمت معامله شد و هر دلار آمریکا نیز با ۱۰ تومان رشد، ۴۲۰۳ تومان قیمت خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(پنجشنبه) هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار،  با ۸۰۰ تومان کاهش نسبت به روز گذشته، یک میلیون و ۴۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان داد و ستد شد.

همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با ۸ هزار تومان کاهش ، یک میلیون و ۳۷۶ هزار تومان فروخته شد. امروز هر قطعه سکه نیم بهار آزادی با ۲ هزار تومان افزایش ۶۹۴ هزار تومان معامله شد.

هر قطعه سکه ربع بهار آزادی نیز ۴۰۸ هزار و ۷۰۰ تومان داد و ستد شد که نسبت به روز گذشته ۸۰۰ تومان کاهش داشت. قیمت هر قطعه سکه گرمی نیز بایک هزار تومان افزایش، ۲۷۱ هزار تومان تعیین شده بود.

امروز هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۹۷۸ تومان افزایش نسبت به روز گذشته ۱۳۱ هزار و ۷۷۸ تومان قیمت‌گذاری شده بود.

صرافی‌های پایتخت نیز هر دلار آمریکا را با ۱۰ تومان رشد نسبت به روز گذشته ۴ هزار و ۲۰۳ تومان می‌فروختند. همچنین هر یورو امروز با ۳۹ تومان افزایش نسبت به روز گذشته ۵ هزار و ۶۸ تومان و هر پوند انگلیس نیز بدون تغییر نسبت به روز گذشته،  ۵ هزار و ۷۰۸ تومان داد و ستد شد.

کد مطلب 4185291

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • مصطفی IR ۱۳:۳۷ - ۱۳۹۶/۱۰/۰۹
      0 0
      پاسخ
      تورو خدا از این خبرا یه دفعه نذارید توی سایت مردم شوکه می شن از این همه کاهش قیمت

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها