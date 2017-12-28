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۷ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۱۸

مربی ذوب آهن:

قلعه نویی می خواهد ذوب آهن تهاجمی بازی کند/ دنبال ۳ امتیاز هستیم

قلعه نویی می خواهد ذوب آهن تهاجمی بازی کند/ دنبال ۳ امتیاز هستیم

تبریز- مربی ذوب آهن گفت: قلعه نویی می خواهد ذوب آهن تهاجمی بازی کند البته این کار نیاز به زمان دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، میگوئل تکسیرا ظهر امروز پنج شنبه در کنفرانس خبری قبل از بازی گسترش فولاد مقابل ذوب آهن اصفهان اظهار داشت: از بازگشت به خانه دومم که تبریز است، خوشحال هستم.

وی سپس با بیان اینکه هدف ما از حضور در تبریز کسب سه امتیاز است، افزود: گسترش فولاد در بهترین مقطع زمانی است و شرایط خوبی دارند، کادر فنی آنها نیز خوب است و همیشه آنها ضد حملات خوب و خطرناکی دارند.

وی با اشاره به اینکه گسترش فولاد تیم سر سختی است، گفت: ما تیم حریف را آنالیز کرده ایم، برنامه هایی برای این دیدار داریم و می خواهیم از نقشه هایمان استفاده کنیم و پیروز شویم.

وی سپس در خصوص حضور هواداران در این بازی گفت: دوست داشتم اینجا پر از هوادار باشد ولی این مسئله دست ما نیست.

تکسیرا گفت: فردا بازی سختی در تبریز داریم ولی تلاش می کنیم خوب کار کنیم.

وی ادامه داد: ما هدف هایی داریم که درحال نزدیک شدن به آنها هستیم. سعی کردیم تیم را جمع کنیم و با تفکرات قلعه ‌نویی وضعیت را بهبود ببخشیم.

مربی ذوب آهن با تاکید بر اینکه ذوب آهن باشگاه بزرگی است، ادامه داد: همه چیز برای کار کردن در اینجا آماده است و مدیرعامل و شخص قلعه نویی برای موفقیت تیم تلاش می کنند.

کد مطلب 4185382

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