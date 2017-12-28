قلعه نویی می خواهد ذوب آهن تهاجمی بازی کند/ دنبال ۳ امتیاز هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، میگوئل تکسیرا ظهر امروز پنج شنبه در کنفرانس خبری قبل از بازی گسترش فولاد مقابل ذوب آهن اصفهان اظهار داشت: از بازگشت به خانه دومم که تبریز است، خوشحال هستم.

وی سپس با بیان اینکه هدف ما از حضور در تبریز کسب سه امتیاز است، افزود: گسترش فولاد در بهترین مقطع زمانی است و شرایط خوبی دارند، کادر فنی آنها نیز خوب است و همیشه آنها ضد حملات خوب و خطرناکی دارند.

وی با اشاره به اینکه گسترش فولاد تیم سر سختی است، گفت: ما تیم حریف را آنالیز کرده ایم، برنامه هایی برای این دیدار داریم و می خواهیم از نقشه هایمان استفاده کنیم و پیروز شویم.

وی سپس در خصوص حضور هواداران در این بازی گفت: دوست داشتم اینجا پر از هوادار باشد ولی این مسئله دست ما نیست.

تکسیرا گفت: فردا بازی سختی در تبریز داریم ولی تلاش می کنیم خوب کار کنیم.

وی ادامه داد: ما هدف هایی داریم که درحال نزدیک شدن به آنها هستیم. سعی کردیم تیم را جمع کنیم و با تفکرات قلعه ‌نویی وضعیت را بهبود ببخشیم.

مربی ذوب آهن با تاکید بر اینکه ذوب آهن باشگاه بزرگی است، ادامه داد: همه چیز برای کار کردن در اینجا آماده است و مدیرعامل و شخص قلعه نویی برای موفقیت تیم تلاش می کنند.