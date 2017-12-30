سواحل مکران را به منطقه امن اقتصادی و تجاری تبدیل می کنیم

دریاداردوم ستاد امیر رضا عباسی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش نیروی دریایی ارتش در توسعه سواحل مکران بیان داشت: ماموریت نیروی دریایی برای توسعه سواحل مکران در سال 86 طبق تدبیر مقام معظم رهبری ابلاغ شد. در تدبیر فرمانده کل قوا حوزه ماموریتی سپاه و ارتش در حوزه دریا مشخص شد. حوزه ماموریتی نیروی دریایی ارتش از تنگه هرمز به سمت دریای عمان، شمال اقیانوس هند و آبهای آزاد مشخص شد و توسعه این مناطق هم بر عهده ارتش گذاشته شد.

امیر دریادار عباسی اظهار داشت: در کنار بحث ماموریت جدید این نیرو، ابلاغیه جدیدی متناسب با موضوع توسعه سواحل جنوبی کشور توسط فرمانده کل قوا اعلام شد، با توجه به اهمیت موضوع تدبیری اندیشیده شده که نیروی دریایی به عنوان یکی از دستگاهها و نهادها علمداری انجام این کار را برای توسعه جنوب شرق و سواحل مکران به عنوان متولی کار معرفی شود.

عباسی عنوان داشت: برقراری امنیت در منطقه اولین موضوعی بود که در بحث توسعه یک منطقه باید در نظر گرفت تا بتوان اقتصاد را با آن بست کرد، لذا موضوعی که در اینجا قابل اهمیت بود وجود امنیت دریایی و قدرت دریایی است که با حضور یک منطقه دریایی جدید در دهانه دریای عمان و شمال اقیانوس هند قبل از ورود به تنگه هرمز هرمز قدرت بازدارندگی ما در این آبها فراهم می کند.

فرمانده منطقه دوم دریایی راهبردی ولایت جاسک تصریح کرد: بعد از وجود این امنیت پایدار در قدرت بازدارندگی در آبهای خلیج فارس برای توسعه سواحل مکران که لازمه کار است قدرت اقتصادی با حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی شکل خواهد گرفت و می تواند منطقه را به یک منطقه اقتصادی و استراتژیک تبدیل کند.

عباسی گفت: لذا با توجه به حضور فعال نیروی دریای منطقه پیش از این، از نیمه دوم سال 86 و با نگاه حمایتی فرماندهی نیروی دریای ( امیر سیاری ) برای توسعه سواحل مکران و ایجاد امنیت پایدار در آبهای خلیج فارس از سوی یک منطقه دریایی این حضور به صورت جدی در شهرستان جاسک و آبهای منطقه کلید خورد.

عباسی عنوان کرد: بعد از شناسایی کردن همه جانبه، از مهرماه سال 87 منطقه دوم دریایی ولایت به صورت رسمی شروع به انجام کار و فعالیت کرد که با حضور نیروها و خانواده های آنها در منطقه دوم به مدنیت این شهرستان اضافه شد که از لحاظ جامعه آماری و توسعه شهرستان دگرگونی هایی صورت گرفت.

فرمانده منطقه دوم دریایی ولایت شهرستان جاسک گفت: همچنین همگام با این موضوع سازمانی به عنوان سازمان توسعه سواحل مکران شکل گرفت که توانست دو همایش بزرگ را در بندرکنارک و بندر راهبردی شهرستان جاسک برگزار کند که در اولین همایش برگزار شده در آن سالها با حضور رئیس دولت وقت و در همایش دوم رئیس مجلس حضور پیدا کردند که این دو همایش با محوریت نیروی راهبری دریایی منطقه دوم ولایت به سرانجام رسید.

عباسی در خصوص اقدامات انجام شده در جاسک گفت: گامهای بعدی که نیروی دریایی برای توسعه این سواحل انجام داد مطالعات و تحقیق میدانی منطقه بود که برای به ثمر رساندن آن اکیپ هایی از کارشناسان و مسئولان را به منطقه آوردیم تا در فاز اول سواحل مکران را برای مردم شناسایی و معرفی کنیم.

عباسی عنوان داشت: وجود بعضی از محرومیت های زیر ساختی در شهرستان جاسک سبب شد که نتوان کار را با سرعت بیشتری پیش برد که مهمترین آن می توان به کمبود و یا نبود آب شرب عنوان کرد که در سفر مقام معظم رهبری در سال 90 به استان هرمزگان و در منطقه یکم دریایی این موضوعات مطرح شد.

فرمانده منطقه دوم دریایی جاسک گفت: در این سفر مصوباتی برای شهرستان جاسک ومنطقه دوم دریایی از سوی دفتر مقام معظم رهبری در پی داشت که مهمترین آن آبرسانی به شهرستان جاسک از سد جگین با علمداری منطقه دوم دریایی راهبردی ولایت بود که با انتقال ولوله گذاری به شهرستان ترانسفر شد.