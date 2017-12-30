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۹ دی ۱۳۹۶، ۸:۳۵

شهادت یک شهروند فلسطینی در نوار غزه

شهادت یک شهروند فلسطینی در نوار غزه

یک شهروند فلسطینی که در جریان درگیری های روز گذشته در غزه به ضرب گلوله صهیونیست ها زخمی شده بود، بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، یک شهروند فلسطینی دیگر در نوار غزه به شهادت رسید.

این شهروند فلسطینی که در جریان درگیری های روز گذشته در غزه به ضرب گلوله صهیونیست ها زخمی شده بود، بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسیده است.

این در حالی است که وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرده بود شمار مجروحان درگیری های روز گذشته در قدس، کرانه باختری و نوار غزه به حدود ۱۵۰ نفر رسیده است.

به دنبال آغاز چهارمین جمعه خشم در فلسطین طی روز گذشته، نقاط مختلف اراضی اشغالی به صحنه نبرد میان صهیونیست ها و فلسطینیان تبدیل شده بود.

کد مطلب 4186089

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