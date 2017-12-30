سرقت پول های دیجیتال از طریق مرورگر کروم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشبل، اگر تا به حال این روش ها محدود به برخی سایت ها بوده است، حالا هکرها به طراحی انواع برنامه به همین منظور پرداخته اند.

تازه ترین روش سرقت پول های دیجیتال استفاده از افزونه ای در مرورگر کروم موسوم به آرچایوپوستر است. کاربران سایت تامبلر از این افزونه برای باز ارسال مطالب دیگر وبلاگ ها استفاده می کنند.

بررسی ها نشان می دهد این افزونه برنامه ای به نام کوین هایو را به اجرا درمی آورد که برای سرقت مخفیانه پول های دیجیتال از رایانه شخصی قابل استفاده است.

بسیاری از کاربران در شبکه های اجتماعی به دیگران هشدار داده اند که از نصب افزونه یادشده خودداری کنند، زیرا با این کار هم پول های دیجیتال شان سرقت می شود و هم سرعت رایانه کاهش می یابد.

افزونه یادشده بیش از ۱۰۵ هزار کاربر دارد و علیرغم افشاگری های صورت گرفته هنوز هم در ارزیابی ها نمره بالایی کسب می کند. گوگل طراح مرورگر کروم هنوز در این زمینه واکنشی از خود نشان نداده است.