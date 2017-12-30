به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن اراکی رییس مجمع تقریب مذاهب اسلامی و عضو مجلس خبرگان رهبری، صبح امروز شنبه در همایش بزرگداشت سالگرد ۹ دی در مصلی تهران اظهار کرد: اگر در صفین، دوران امام مجتبی (ع) و کربلای حسین، حسین (ع) تنها ماند و حسن، سردار تنها شد و علی (ع) فریاد "أین عمار" سر داد، ملت ایران در جمع علویان و حسینیان و ایرانیان که چهل سال است با خون و جهاد و فداکاری و تقدیم بهترین ها مقاومت کرده، در خط یاری رسول الله (ص) و علی ابن ابی طالب (ع) آنچنان پایدار و ثابت قدم خواهد ماند که ابوسفیان های زمان را سرنگون کند.

وی افزود: ما فرزندان ایثار و مقاومت هستیم. دشمن بداند که توطئه های او در اراده ملت خللی ایجاد نمی کند. ما دست فتنه و توطئه را خوانده ایم؛ ما سابقه چند صدساله ایستادگی و پایداری داریم، ما در برابر طاغوت، شاه و آمریکا ایستادیم و تا زمانی که این ها را از ملت ایران مایوس نکنیم، دست از مقاومت برنمی داریم.

آیت الله اراکی تصریح کرد: ما هزار و چهار صد سال است که در محاصره اقتصادی هستیم، آمریکا، شیعیان علی (ع) و مومنین به رسول الله (ص) را نمی شناسد، چون نمی شناسد به گمان خود عزم به ایجاد خلل در اراده ما دارد.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: ما آب دیده هستیم، ما اجازه نمی دهیم که حسین، بار دیگر در کربلا تنها بماند. ما اجازه نمی دهیم که حسین زیر سم اسبان دشمنان پایمال شود. اجازه نمی دهیم که ارزش ها مورد استهزاء دشمن قرار بگیرد. ما فضای مجازی را اصلاح خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: دشمن بداند که نمی تواند در صفوف به هم پیوسته ملت ایران خلل ایجاد کند. همه کسانی که پای انقلاب ایستادند امروز همچنان پایدارند و شکست نخواهند خورد.

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه اظهارات خود با بیان اینکه ما با هجوم دشمن به مقدسات رو به رو هستیم گفت: مگر می توانیم شاهد باشیم که دشمن هستی و ارزش های ما را در فضای مجازی مورد حمله قرار دهد؟ هویت ما قران و اسلام است. مگر می توانیم تحمل کنیم که به همه ارزش های محمدی و حسینی ما حمله شود؟ ما در فضای مجازی اجازه نمی دهیم که رسول الله و علی ابن ابی طالب تنها باشند. از مسئولین انتظار داریم که در برابر این هجوم فرهنگی مقاومت کنند.

اراکی تصریح کرد: نباید به دشمن اجازه دهیم که در صفوف به هم پیوسته ملت رخنه ایجاد کند. نباید بگذاریم که دشمن با ایجاد فشار سیاسی، اقتصاد و نفوذ فرهنگی ما را به جان هم بیاندازد؛ ما همچنان باید ملت و صف واحدی بمانیم.

وی ادامه داد: ارتش، سپاه و دولت و همه ملت، با اراده واحد، صف واحدی تشکیل می دهیم و با رهبری حکیمانه رهبر انقلاب توطئه های دشمن را حتما خنثی خواهیم کرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: همینجا به آمریکا می گویم که ما را آزموده ای؛ آزموده را آزمودن خطاست. ما را در انقلاب در برابر شاه دیدی که دُم تو را چگونه گرفتیم و از کشور بیرون انداختیم. ما را در توطئه های بعد از انقلاب و تجزیه طلبی ها آزمودی و دیدی که ملت چگونه به تو مشت محکم زد.

وی خطاب به رژیم ایالات متحده آمریکا گفت: تو در توطئه هشت ساله جنگ، زنان، مردان و پیران ما را آزمودی و دیدی که چگونه این ملت پیروز شد؟ امروز هم بدان که خودت و همپیمانان تو شکست خواهید خورد.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: امروز اسلام از ایران ما سربرآورده است. امروز علی ابن ابی طالب بار دیگر زنده شده است. امروز پرچم علی در ایران اسلامی به اهتزاز در آمده است.

آیت الله اراکی تاکید کرد: دشمنان می خواهند علی ابن ابی طالب را از ما بگیرند. دشمنان می خواهند با جنگ فرهنگی و اقتصادی و توطیه های گوناگون بین ما و علی ابن ابی طالب و رسول الله و قرآن فاصله بیاندازند. ما برای حفظ این ارزشها خون می دهیم.

وی تصریح کرد: ما از مسئولین دولتی می خواهیم که در اقتصاد مقاومتی جدیت بیشتری از خود نشان دهند. مسئولین دولتی برای اینکه گرهی از مشکلات مردم باز کنند زحمت می کشند اما ما در یک جنگ اقتصادی تمام عیار هستیم و برای مقابله در این جبهه احتیاج به جهادگری اقتصادی داریم و احتیاج داریم که فرماندهان اقتصادی ما با عزم و پایدار و مخلص باشند. فرماندهانی باشند که به دشمنان اجازه نفوذ در سیستم اقتصادی کشور را ندهند.

آیت الله اراکی ادامه داد: دشمن می خواهد با عوامل نفوذی خود مردم را از مقاومت خسته کند اما ملت ما خسته نخواهد شد. ما باید همت را بیشتر کنیم. ما همت روزگار صلح نمی خواهیم چون امروز بر ما جنگ اقتصادی تحمیل شده است.

دشمن به عهد و پیمانش پایبند نیست؛ باید به شرایط قبل از برجام بازگردیم

عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: شرایط ما شرایط صلح اقتصادی نیست. دشمن به قرارداد خود پایبند نبود. مسئولین ما باید در برابر خدعه دشمنان ایستادگی کنند. اگر دیدید که دشمن به وعده های خود پایبند نیست، شما هم مانند دشمن عکس العمل مناسب نشان دهید.

وی گفت: دشمن در برجام به وعده های خود پایبند نبود. امروز فرصتی است که ما به دوران قبل از برجام بازگردیم. مسئولین محترم باید به کسانی که می خواهند محاصره اقتصادی را بر ما بیشتر کنند، مشت آهنین بزنند.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: انتظار داریم که مسئولین محترم دولت با موضعی محکم و شجاعانه، دشمن را از تحمیل خواسته های خود بر ما مایوس کند. این اراده را در مسئولین خود می بینیم. مسئولین ما متدین و انقلابی هستند. اگر مسئولین در برابر آمریکا بایستند، ملت از آن ها حمایت خواهد کرد. ما خدا را داریم؛ از چه می ترسیم.

آیت الله اراکی تصریح کرد: اگر دشمن حاضر نشد به وعده های خود عمل کند، ما هم باید به شرایط پیش از برجام بازگردیم.