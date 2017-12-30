شیب افزایش قیمت حامل های انرژی در سال ۹۷ تند نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی اصغر یوسف نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷، در نشست خبری با اصحاب رسانه درخصوص جلسه امروز این کمیسیون اظهار داشت: در نشست امروز صبح کمیسیون تلفیق با حضور نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و زنگنه وزیر نفت چند موضوع مختلف درخصوص نرخ حامل های انرژی و کلیات بودجه مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: ابتدا باید توجه داشت مصوبات کمیسیون تلفیق به منزله حکم قطعی برای اجرا نیست، بلکه این مصوبات به عنوان یک موضوع تصویب شده در کمیسیون تلفیق است که برای اجرای قطعی باید در صحن علنی مجلس مورد موافقت نمایندگان قرار گیرد و بعد از آن نیز توسط شورای محترم نگهبان به تایید برسد.

یوسف نژاد تصریح کرد: جهت گیری کمیسیون تلفیق بودجه مجلس و دولت این است که فشار اقتصادی به مردم مخصوصاً اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه تحمیل نشود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ افزود: اعضای کمیسیون تلفیق تلاش خواهند کرد که براساس واقعیات جامعه تصمیم گیری شود و تصمیم گیری نهایی به مصلحت و منفعت کشور باشد و به اشتغالزایی و گردش پولی در کشور توجه شود.

وی گفت: موضوع افزایش قیمت حامل های انرژی برای جامعه اهمیت دارد، بنابراین باید به دقت مورد رسیدگی قرار گیرد، در تبصره ۱۸ لایحه بودجه مقرر شده که با افزایش نرخ حامل های انرژی ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان درآمد به دست بیاید که با محاسبه تامین منابع ۱۵ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی و ۵۰ درصدی که بانک ها و دولت در نظر می گیرند، در مجموع حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان بابت اشتغالزایی صرف شود.

یوسف نژاد بیان کرد: اینکه شنیده می شود قیمت بنزین هر لیتر ۱۵۰۰ و گازوئیل به لیتر ۴۰۰ تومان خواهد رسید، باید توجه کرد که در لایحه پیشنهادی دولت اعدادی در این خصوص تعیین نشده و تلاش این است که قیمت حامل های انرژی مطابق با شرایط اقتصادی در جامعه تعیین شود و رشد قیمت حامل های انرژی با شیب ملایم باشد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ ادامه داد: آقایان نوبخت و زنگنه که در جلسه امروز کمیسیون تلفیق بودجه حضور داشتند، نیز بر ضرورت اینکه شیب افزایش قیمت حامل های انرژی تند نباشد تاکید داشتند، البته در ماده ۳۹ این اختیار به دولت داده شده است که تا سال ۱۴۰۰ قیمت حامل های انرژی به ۹۵ درصد قیمت ها در فوب خلیج فارس برسد.

وی تصریح کرد: در جلسه امروز کمیسیون تلفیق مصوبه ای تصویب نشد، اما در ادامه با حضور مسئولان و وزاری مربوطه مباحثی مانند اشتغالزایی، رسیدگی به بدهی های دولت و بازار ارز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس درباره برخی جزئیات لایحه بودجه گفت: لایحه بودجه پیشنهادی دولت در سال ۹۷ شامل هزار و ۱۹۴ هزار میلیارد تومان می‌شود که از این منابع ۸۱۳ هزار میلیارد تومان منابع مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها، ۳۶۸ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی و تملک دارایی است.

نفت ۵۵ دلاری در بودجه ۹۷

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی افزود: قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه ۵۵ دلار و قیت هر دلار ۳۵۰۰ تومان تعیین شده است و میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت صد هزار میلیارد تومان و منابع حاصل از فروش مالیاتی ۱۲۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

یوسف نژاد با اشاره به جلسات اعضای کمیسیون تلفیق با لاریجانی افزود: بررسی ۶ موضوع اصلی در لایحه بودجه سال ۹۷ در جلسه امروز مقرر شده و در نشست امروز کمیسیون تلفیق از سوی دولت، وزرا و مرکز پژوهش‌ها و همچنین نمایندگان مسائل اصلی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت تا با یک تفاهم کلی کار بررسی‌های دقیق ادامه یابد البته در این زمینه به نظرات دانشگاهیان و کارشناسان و چالش‌های پیش رو توجه خواهد شد و به موضوعاتی مانند هدفمندی، تعیین نرخ حامل‌های انرژی، رفاه اجتماعی، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، اشتغالزایی، بازار ارز و بدهی‌های دولت رسیدگی خواهد شد.

وی ادامه داد: در این نشست وزیر نفت در خصوص وضعیت حامل‌های انرژی و برق توضیحاتی داد و همچنین تشریح کرد که با چه روشی به این موضوع توجه شده که قیمت هر بشکه نفت ۵۵ دلار در سال آینده خواهد بود و در این نشست دیدگاه نمایندگان مجلس نیز مورد بررسی قرار گرفت.

توضیح ربیعی درباره راههای حذف ۳۴ میلیون یارانه بگیر

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست کمیسیون مذکور افزود: آقای ربیعی در خصوص موضوعاتی مانند رفاه و تبصره ۱۴ لایحه بودجه که به موضوع هدفمندی یارانه‌ها و حذف دهک‌ها ارتباط دارد توضیحاتی داد و در خصوص اینکه باید چه روش دقیقی به کار گرفته شود تا ۳۴ میلیون نفر از دریافت یارانه حذف شوند. در هر صورت تا فردا بحث بررسی کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس ادامه خواهد یافت.