به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر بهاروند در گفت و گو با سایت سازمان لیگ در مورد وضعیت پرداخت بدهی های شرکت ایران نوین بابت تبلیغات محیطی که در گذشته داشت عنوان کرد: ۱۰ میلیارد تومان از بدهی های این کارگزار تبلیغات محیطی وصول شده که این مبلغ را بین باشگاه ها و هیات های فوتبال توزیع کرده ایم. ضمن اینکه ۳ میلیارد تومان نیز بابت دستمزد داوران در همه لیگ ها پرداخت شده است.
رئیس سازمان لیگ تصریح کرد: هنوز بخشی از طلب سازمان لیگ از شرکت کانون ایران نوین باقی مانده که در ازای بخشی از آن املاک به سازمان لیگ تحویل شده که باید این املاک به فروش برسد و آن شرکت بدهی را کاملا تسویه نماید.
بهاروند با اشاره به اینکه تعامل مثبت و سازنده ای بین فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برقرار است گفت: فدراسیون فوتبال پولی از کارگزار تبلیغات سازمان لیگ در فصل گذشته( شرکت ایران نوین) برداشت نکرده است.
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