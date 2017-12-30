به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر بهاروند در گفت و گو با سایت سازمان لیگ در مورد وضعیت پرداخت ‏بدهی های شرکت ایران نوین بابت تبلیغات محیطی که در گذشته داشت عنوان ‏کرد: ۱۰ میلیارد تومان از بدهی های این کارگزار تبلیغات محیطی وصول شده ‏که این مبلغ را بین باشگاه ها و هیات های فوتبال توزیع کرده ایم. ضمن اینکه ۳ میلیارد تومان نیز ‏بابت دستمزد داوران در همه لیگ ها پرداخت شده است. ‏

رئیس سازمان لیگ تصریح کرد: هنوز بخشی از طلب سازمان لیگ از شرکت ‏کانون ایران نوین باقی مانده که در ازای بخشی از آن املاک به سازمان لیگ ‏تحویل شده که باید این املاک به فروش برسد و آن شرکت بدهی را کاملا تسویه ‏نماید. ‏

بهاروند با اشاره به اینکه تعامل مثبت و سازنده ای بین فدراسیون فوتبال و ‏سازمان لیگ برقرار است گفت: فدراسیون فوتبال پولی از کارگزار تبلیغات ‏سازمان لیگ در فصل گذشته( شرکت ایران نوین) برداشت نکرده است.‏