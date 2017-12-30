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۹ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۲۶

با اشاره به دریافت ۱۰ میلیارد تومان؛

بهاروند: ۳ میلیارد تومان به داورها دادیم/ باشگاه‌ها هم پول گرفتند

بهاروند: ۳ میلیارد تومان به داورها دادیم/ باشگاه‌ها هم پول گرفتند

رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران گفت: بخشی از مطالبات دریافت شده از ‏کارگزار فصل گذشته تبلیغات محیطی بین باشگاه ها و هیات های فوتبال توزیع شده است.‏

به گزارش خبرگزاری مهر،  حیدر بهاروند در گفت و گو با سایت سازمان لیگ در مورد وضعیت پرداخت ‏بدهی های شرکت ایران نوین بابت تبلیغات محیطی که در گذشته داشت عنوان ‏کرد:  ۱۰ میلیارد تومان از بدهی های این کارگزار تبلیغات محیطی  وصول شده ‏که این مبلغ را بین باشگاه ها  و هیات های فوتبال توزیع کرده ایم. ضمن اینکه ۳ میلیارد تومان نیز ‏بابت دستمزد داوران در همه لیگ ها پرداخت شده است. ‏

رئیس سازمان لیگ تصریح کرد: هنوز بخشی از طلب سازمان لیگ از شرکت ‏کانون ایران نوین باقی مانده که در ازای بخشی از آن املاک به سازمان لیگ ‏تحویل شده که باید این املاک به فروش برسد و آن شرکت بدهی را کاملا تسویه ‏نماید. ‏

بهاروند با اشاره به اینکه تعامل مثبت و سازنده ای بین فدراسیون فوتبال و ‏سازمان لیگ برقرار است گفت: فدراسیون فوتبال پولی از کارگزار تبلیغات ‏سازمان لیگ در فصل گذشته(  شرکت ایران نوین) برداشت نکرده است.‏

کد مطلب 4186514
رضا خسروي

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