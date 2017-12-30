سهم ۳۲ درصدی حوزه هنری از اکران آذر/ مخاطبان افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه بهمن سبز، محمود کاظمی مدیر عامل موسسه بهمن سبز گفت: آذرماه امسال با وجود سرما و زلزله فروش سینماها چندان ناامیدکننده نبود. اگرچه معمولا در فصل سرما، شاهد ریزش مخاطب هستیم اما نمایش فیلم‌های کمدی و چند فیلم که نسبتا مخاطب بالایی داشتند به گیشه رونق داد به شکلی که در سراسر کشور، پس از نوروز که فصلی ویژه برای اکران است شاهد افزایش مخاطبان بودیم.

وی ادامه داد: سینماهای حوزه هنری هم مانند دیگر سینماهای ایران، آذرماه فروش خوبی داشتند و بیش از ۶۹۰ هزار نفر در سینماهای این نهاد فیلم دیدند. در آذرماه ۲.۱۴۱.۰۰۰ نفر در سینماهای کل ایران به تماشای فیلم‌ها نشستند و با احتساب این رقم، می‌توان گفت سهم سینماهای حوزه هنری ۳۲ درصد از این رقم بوده است. سهم این نهاد ۲۳ درصد از سالن های کشور است و این میزان مخاطب نسبت به تعداد سالن‌ها، قابل توجه است.

کاظمی در بخش دیگری از سخنانش گفت: بهمن سبز همچنان به بازسازی، نوسازی و تجهیز سینماهایش ادامه می‌دهد اما متاسفانه در بعضی استان‌ها، وعده‌هایی که مسئولان شهری و استانی برای مشارکت در پروژه ها می دهند، عملی نمی‌شود و این روند کار را مختل کرده است.

وی افزود: همان طور که پیش از این اعلام شد، سینما فلسطین بروجرد پس از بازسازی کامل، آخر بهمن ماه به بهره‌برداری می‌رسد. سینما قدس تبریز که بازسازی و به دو سالن مجهز تبدیل شده، پایان دی ماه بازگشایی می‌شود. ساخت مجتمع فرهنگی تفریحی در سیاهکل آغاز شده و این مجتمع سال آینده به بهره برداری می رسد و پردیس ساحل اصفهان نوروز ۹۷ افتتاح می‌شود.